Prezident Petr Pavel by podpořil návrh, který by rozšířil možnost dobrovolného střídání otců a matek na rodičovské dovolené. „Ta je v Česku extrémně dlouhá a z pracovního procesu vylučuje jenom ženu,“ upozornil na nedávné debatě Deníku v Uherském Hradišti a dal za příklad sdílenou rodičovskou dovolenou mezi matkou a otcem, která funguje například ve Švédsku. Deník se proto na téma zaměřil v novém seriálu Jak matky přicházejí o kariéru, jehož první díl představuje právě pohled na řešení, s nímž přišli ve Skandinávii.

Prezident by podpořil návrh, který by rozšířil možnost dobrovolného střídání otců a matek na rodičovské dovolené. | Foto: Shutterstock

„Pro oba to znamená určitou zátěž v jejich profesi. Zároveň je to férové sdílení toho, co rodina obnáší. Pokud k tomu stát přispěje, rodiny to motivuje,“ uvedl.

Česko spolu se Slovenskem patří s 28 týdny mateřské a třemi roky rodičovské dovolené k evropským rekordmanům. Systém by přitom podle prezidenta Petra Pavla bylo vhodné upravit. Jen pro srovnání, v Německu mají rodiče nárok na 14 měsíců placené rodičovské dovolené. Jeden rodič si smí vybrat maximálně 12 měsíců, další dva měsíce musí vzít ten druhý, nebo propadnou. Ve Velké Británii trvá tato pauza pouze 13 týdnů. V Nizozemí, Irsku, Bulharsku a na Kypru či na Maltě žádný nárok na placenou rodičovskou dovolenou neexistuje, postarat se musí rodina nebo zaměstnavatel.

Švédská cesta trvala 50 let

Asi nejpropracovanější model, na nějž při debatě v Uherském Hradišti prezident Pavel upozornil, mají ve Švédsku. Rodičovský příspěvek se tu vyplácí 480 dní, respektive 240 dní pro každého rodiče. To však není celé - až 150 dní si může pár mezi sebou převést, 90 dní je ovšem nepřevoditelných a dotyčný je musí vybrat osobně. Příspěvek činí 80 procent platu a firmy ho někdy zvyšují na 90 procent. Opatření má motivovat otce, aby alespoň na čtvrt roku vystřídali doma matku. Ideálem přitom je, aby si péči rozdělili rovným dílem.

Na co mají rodiče v Česku nárok, nově poradí průvodce:

V prvním roce života mohou rodiče navíc rodičovskou dovolenou čerpat společně po dobu třiceti dní, jde o takzvané zdvojené dny. „Pár si je nejčastěji vybírá hned první měsíc po narození dítěte a je to opravdu velice užitečné,“ přiblížila na každoroční akci Byznysu pro společnost Matky a otcové vítáni zástupkyně švédského velvyslance Marie Bendegardová.

Otcovská dovolená Od ledna 2022 se placená otcovská dovolená zvýšila v Česku z 5 na 10 dní. Belgie platí novopečeným tatínkům 20 dnů volna, Estonsko 30. Rakousko garantuje tzv. Papa Monat, tedy otcovský měsíc, jedná se ovšem o neplacené volno.

Systém sdílené rodičovské dovolené zavedli v této severské zemi již v roce 1974. Tehdy si žena na péči o dítě vybírala 99,5 procenta tohoto volna, muž jen 0,5 procenta. V roce 1980 to bylo 90 ku 10. V roce 2022 dospěli k poměru 70 ku 30.

K tomu platí, že státem podporovanou sdílenou rodičovskou vůbec nevyužije jen necelá pětina švédských otců. „Trvalo to pěknou řádku let. Ale sledujeme, jak to mění společnost a její normy. Muži chtějí být doma s dětmi, protože jejich přátelé jsou s nimi také doma,“ dodala zástupkyně švédského velvyslance.

Rodičovská i pro nerodiče

O rodičovskou mají ve skandinávské zemi zájem zejména muži s nižšími příjmy. „Protože čím vyšší příjmy máte, tím více ztrácíte,“ vysvětlila Bendegardová. Švédská matka si v průměru vezme osm až devět měsíců rodičovské dovolené, muž dva až tři měsíce.

Z toho vyplývá, že zhruba po roce už oba rodiče zase pracují.

Muži dlouhodobě činí ve statistikách příjemců rodičovských příspěvků ministerstva práce jen malý zlomek:

V červnu 2024 navíc přijdou Švédové s další novinkou - se 45 dny rodičovské dovolené, kterou si na dané dítě bude moci vybrat někdo jiný než rodiče, například pracující babička nebo třeba kamarádka samoživitelky.

Výhodné i pro státní pokladnu

„Myslím, že je v zájmu české společnosti, aby podpořila pracovní kariéru žen, větší rovnost v péči o dítě a dřívější návrat do práce. Ve výsledku na tom vydělá i stát. Ženy pracující na vyšších pozicích a více let mu přinesou mnohem více peněz na daních,“ doporučila na základě zkušeností ze své země Bendegardová.

Efektivitu systému zavedeného v severské zemi zároveň potvrdil i Christian Horne, který působí ve vedení personálního oddělení v organizaci Ambea, což je největší poskytovatel sociálních služeb ve Švédsku. Podle něj často zaznívá dotaz, zda švédský systém rodičovského příspěvku není moc drahý. „Ale když si vezmete, o kolik stát přijde tím, že mu zmizí z pracovního trhu talentované ženy, je to mnohem více,“ vysvětlil.

Je na každém, jak si péči rozdělí

Podle místopředsedkyně Sněmovny Olgy Richterové (Piráti), jež se specializuje na rodinnou politiku, je švédský model nastaven tak, aby se rodičovská dovolená dala rovnoměrně rozdělit mezi matku a otce. Piráti by podle ní podporovali alespoň umírněnou verzi: motivační dvouměsíční volno pro druhého rodiče, které by šlo vybrat po dnech či týdnech a dotyčný by pobíral 70 procent mzdy.

„Dítě je matky i otce a zapojení obou do péče a výchovy je dle studií prospěšné i z hlediska vztahů s dětmi a vztahů mezi partnery. S Piráty proto sdílené rodičovství podporujeme. Samozřejmě je na každém, jak si péči rozdělí,“ uvedla Richterová a připomněla, že v Česku je i nyní možné, aby se rodiče v péči vystřídali beze změny výše rodičovského příspěvku.

Pro kratší rodičovskou dovolenou musí Česko podle ní nejprve zajistit dostatečnou síť předškolní péče pro nejmenší děti a také více částečných úvazků, které by umožnily sladit pracovní a osobní život.