Lesy ČR chtěly otevřít les mladým. Starým ale podle myslivců zabouchly dveře

Velká očekávání měl krátce po nástupu do funkce nový ředitel státního podniku Lesy ČR Dalibor Šafařík. Když na začátku roku usedl do jeho čela, měl cíl víc otevřít lesy mladým myslivcům. K tomu mu měla pomoci i reorganizace v podobě převzetí honiteb pod vlastní správu od mysliveckých spolků. Do vlastní režie chtěl pojmout 106 z 846 honiteb. Zájem mladých myslivců je však nevalný.

Lesy ČR od začátku roku převedly do své správy 46 z celkově uvažovaných 106 honiteb, které doposud spravovaly myslivecké spolky. Účel této změny v majetkové struktuře byl jasně daný. Víc otevřít les mladým myslivcům | Foto: Deník/Monika Krausová