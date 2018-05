Otrávený agent Skripal byl v roce 2012 tajně v Praze

ČSSD nebude uzavírat žádnou písemnou dohodu s KSČM, zajištění podpory pro menšinovou vládu je na hnutí ANO. V pořadu Partie televize Prima to dnes řekl místopředseda ČSSD Martin Netolický. Podle něj také komunistům nepřísluší hodnotit ministry, které by do případné koaliční vlády vyslala ČSSD, protože to nebude KSČM, kdo ponese vládní zodpovědnost. ČSSD jedná s ANO o vytvoření menšinové koaliční vlády, kterou by ve Sněmovně tolerovala KSČM.