Otrávil špiona jed z Česka? TOP 09 žádá Stropnického, aby Rusku oponoval

Zdravotničtí asistenti (praktické sestry) ZDRAVOTNÍ SESTRA PRO BALNEOPROVOZ (neregistrovaná). Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 19800 kč, mzda max. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Imperial Karlovy Vary a. s., lázně, hledá pro Spa Resort Sanssouci nového spolupracovníka nebo spolupracovnici na pozici , , ZDRAVOTNÍ SESTRA PRO BALNEOPROVOZ, , NABÍZÍME:, - ubytování, - placené zdravotní volno Sick Days, - jednosměnný provoz 6:50 - 15:20, - zaměstnanecké benefity (např. Multisport karta multisport.cz, zvýhodněné mobilní volání O2 Family www.o2family.cz, zaměstnanecké plavání zdarma, slevy na produkty a služby partnerů a mnohé další..), - personální obědy za 15,- Kč, - získání zkušeností z předních lázní pod vedením špičkových profesionálů, - příjemné a moderní pracovní prostředí, - možnost dalšího vzdělávání, - mzda od 19 800,- do cca 22 000,- Kč, , PRACOVNÍ NÁPLŇ:, - provádí jednotlivé odborné výkony dle ordinace lékaře, - připravuje a provádí léčebné procedury (elektroléčba, oxygenoterapie, příp. pneumopunktura apod.), , POŽADUJEME:, - ukončené středoškolské zdravotnické vzdělání s maturitou - obor zdravotnický asistent či všeobecná sestra, registrace dle z. 96/12 Sb. není nutná, - znalost německého, ruského jazyka nebo anglického jazyka je výhodou, - příjemné vystupování, komunikativní, - spolehlivost, pečlivost, samostatnost, empatie, , KONTAKT: Andrea Chramcová, manažerka zdrav. úseku, tel 603 198 026, HR@imperial-group.cz, , Místo výkonu práce: Spa Resort Sanssouci. Pracoviště: Imperial karlovy vary a. s. - 001, 360 01 Karlovy Vary 1. Informace: Andrea Chramcová, +420 603 198 026.

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 17 400 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci Administrativní pracovník (pracovnice). Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17400 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadavky:, - ruský jazyk - aktivně na úrovni rodilého mluvčího, - anglický jazyk - mírně pokročilý, - trestní bezúhonnost, - znalost práce na PC, , Náplň práce:, - vyhledávání obchodních příležitostí, - odběr materiálu k výrobě folií ze zahraniční (především z Ruska, Ukrajiny, Polska a dalších), - sepisování smluv s dodavateli, - další potřebné administrativní práce, , Časté služební cesty do zahraničí (znalost jazyků) - cca 2x do měsíce.. Pracoviště: Ljubava plus s.r.o., provozovna, Komenského, č.p. 3327, 272 01 Kladno 1. Informace: Vera Ivanova, +420 739 617 111.