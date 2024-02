Ministerstvo zdravotnictví (MZd) navrhlo k zařazení na seznam zakázaných návykových látek hexahydrokanabinol (HHC), hexahydrokanabinol-O-acetát (HHC-O) a tetrahydrokanabiforol (THCP). Vyplývá to ze zveřejněného návrhu, který by podle dřívějšího vyjádření ministra Vlastimila Válka (TOP 09) měla ve středu projednat vláda. MZd se k rychlé regulaci rozhodlo kvůli množícím se hospitalizacím dětí či mladistvých po požití cukrovinek s HHC. Toxikologické středisko jich podle materiálu eviduje od června 2022 asi 170.

HHC, které plánuje vláda zakázat. | Foto: Deník/Radek Luksza

Hlavní problém podle materiálu v současnosti spočívá v prodeji potravin s obsahem těchto psychoaktivních látek. „Prodávají se ve formě gumových medvídků, čokolády, sušenek, nápojů a podobně,“ uvedlo ministerstvo.

„Účinek kanabinoidů začíná 30 minut až hodinu od požití látky, je zde tedy zpoždění účinku, proto dochází k intoxikacím. Uživatel si vezme například gumového medvídka s obsahem HHC a nepozoruje žádné účinky, tak si vezme za 10 minut další a pak ještě další, a tak dojde k předávkování,“ popisuje v dokumentu.

Desítky dětí a mladých lidí se přiotrávily cukrovinkami s HHC a skončily v nemocnicích. Rizikové bonbony s HHC mají brzy zmizet z pultů:



Přehledně o látce HHC: Co může způsobit, kdy zmizí z obchodů, co chystá vláda

Těch výrazně přibylo od začátku letošního roku. Například v Karlovarském kraji se podle materiálu v lednu předávkovalo osm dětí a mladistvých, jedno dítě skončilo na JIP. V Plzni bylo za čtvrt roku hospitalizovaných 11 dětí. Lékaři evidují také tři dospělé na JIP, jedna žena musela být napojena na plicní ventilaci. U intoxikovaných se vyskytují poruchy vědomí, výkyvy nálad, agrese či nevolnosti.

Bonbony a další cukrovinky s HHC nejsou oficiálně označené jako potraviny, nemusí tedy splňovat požadavky, které stát na jejich zdravotní bezpečnost klade. „Děti a mladiství užívají tyto látky zejména v podobě gumových medvídků, které se prodávají pod označením 'sběratelské předměty' a lze je koupit i prostřednictvím prodejních automatů,“ píše ministerstvo.

Přípravky s HHC nabízené v automatech v Karlových Varech.Zdroj: Deník/Jana Kopecká

Látka HHC se vyrábí synteticky z kanabidiolu (CBD) nebo tetrahydrokanabinolu (THC). V malých koncentracích může tyto látky obsahovat i konopí včetně technického. „Byla u těchto látek stanovena výjimka pro případy, kdy jsou tyto látky obsaženy v rostlině technického konopí, technickém konopí, konopí extrakt a tinktura a přípravku z technického konopí v množství nižším než 0,3 procenta,“ uvádí materiál.

Další případ hospitalizace kvůli HHC se tento týden objevil v Chomutově:

Dívka v Chomutově snědla želé s HHC, skončila v nemocnici. O droze nevěděla

Nařízení vlády se seznamem návykových látek souvisí se zákonem o návykových látkách, seznam jich obsahuje zhruba 500. Zařazení HHC a THCP na tento seznam bylo policií doporučeno v roce 2022, v červenci 2023 ho navrhlo i MZd, vláda ale nesouhlasila. Ve středu se jím bude zabývat znovu. Kdy přesně začne zákaz platit, zatím není jasné. V návrhu je platnost následující den po vyhlášení, je třeba ale jeho notifikace Evropskou komisí.

Podobné látky by do budoucna měla regulovat novela zákona o návykových látkách, která zavádí novou kategorii psychoaktivních látek. Ty by podle návrhu, který v současné době projednává Sněmovna, neměly být zcela zakázané, ale nemohly by se prodávat přes internet a dětem. Ve středu by se jím měl zabývat sněmovní výbor pro zdravotnictví.