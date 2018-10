Ovčáček: Ti, kteří se nevyrovnali se zvolením prezidenta, pozvánku nedostali

Prezidentská kancelář na nedělní ceremionál u příležitosti 100 let založení Československa nepozvala jen minimální počet lidí. Jsou to podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka ti, kteří se stále nevyrovnali se zvolením Miloše Zemana do prezidentské funkce. Do Vladislavského sálu na slavnostní udílení státních vyznamenání a Zemanův projev pozval Hrad stovky hostů, na následnou recepci do Španělského sálu má přijít až 3000 lidí, řekl dnes Ovčáček novinářům.

Na oslavy 28. října nedostali pozvánku někteří poslanci, hejtmani či rektoři, kteří mají vůči Zemanovi kritický postoj nebo při letošních volbách hlavy státu podpořili jeho protikandidáta Jiřího Drahoše. Podobná situace nastala už při březnové inauguraci prezidenta i na předchozích oslavách vzniku republiky. ČTĚTE TAKÉ: Oslavy 28. října na Hradě: někteří politici a rektoři se jich nezúčastní Ovčáček dnes řekl, že neuvede seznam těch, kteří nebyli pozváni. "Chci zdůraznit, že jich je opravdu minimální počet, možná by se vešli do většího výtahu. Z naší strany jde o určité vyjádření laskavosti. Nechceme těmto lidem způsobovat zbytečné dilema při vědomí, že už takřka šest let úkorně prožívají fakt, že občané České republiky dvakrát ve svobodných a demokratických volbách zvolili prezidentem Miloše Zemana," zdůraznil Ovčáček. Zeman se sejde s Macronem Víkendové oslavy založení samostatné republiky zahájí Zeman v pátek večer, kdy setká s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Oba politici by měli během zhruba půlhodinové schůzky mluvit o spolupráci v bezpečnostní otázkách, o vzájemných investicích či dalším vývoji Evropské unie. Ve státní svátek 28. října se prezident zúčastní tradičního pietního aktu na Vítkově, jmenuje nové generály a zhlédne vojenskou přehlídku na Evropské třídě. Večer předá ve Vladislavském sále vyznamenání a přednese projev. Mezi hosty nebude chybět ani slovenský prezident Andrej Kiska. Oba prezidenti států někdejší federace se znovu potkají po víkendu ve slovenském Martině, kde se v úterý uskuteční oslavy 100 let od přijetí Martinské deklarace. Slováci v ní vyhlásili pro slovenský národ právo na sebeurčení a nezávislost a přihlásili se ke vzniku samostatného česko-slovenského státu. Vyznamenání pro Švehlu či Ledeckou Prezident či jeho spolupracovníci už dříve prozradili některá jména vyznamenaných. Řád bílého lva letos získá in memoriam někdejší československý premiér Antonín Švehla. Posmrtně jej obdrží také tři čeští vojáci, kteří zemřeli v létě při teroristickém útoku v Afghánistánu. Vyznamenání má také dostat dvojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká, tenista Radek Štěpánek, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, někdejší novinářka Jana Lorencová, zpěvák Michal David či učitelka mateřské školy Darina Nešporová za záchranu předškoláků při dopravní nehodě na Olomoucku. ČTĚTE TAKÉ: ČNB oslaví výročí republiky. Vydá unikátní zlatou minci v hodnotě 10 tisíc korun Zeman hodlá vyznamenat i slovenského podnikatele Pavola Krúpu, který je v médiích označován za nájezdníka kvůli tomu, že se snaží využít slabin problémových firem. Výhrady k ocenění Krúpy vyjádřil premiér Andrej Babiš (ANO), který se v pondělí se Zemanem sešel. Jak prezident na tyto výhrady reagoval, Ovčáček neřekl s tím, že šlo o jednání mezi čtyřma očima. Letošní oslavy 28. října budou podle organizátorů vzhledem ke stoletému výročí výjimečné. Vystavena a speciálně nasvícena bude prezidentská standarta prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, květinová výzdoba bude v národních barvách, dodal mluvčí Hradu. ČTĚTE TAKÉ: Zeman vyznamená bývalého tenistu Radka Štěpánka ČTĚTE TAKÉ: Státní vyznamenání pro podnikatele Krúpu? Není to dobrý nápad, řekl Babiš

Autor: ČTK