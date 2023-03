Vyvážený jídelníček by měl obsahovat kolem půl kilogramu ovoce a zeleniny každý den. Zařadit do něj jablka, švestky, cibuli, brambory nebo rajčata z domácí produkce však je a bude stále náročnější. Z české krajiny mizí sady i pole se zeleninou.

Redukce výsadby | Video: Deník/ Petr Vaňous

Ještě před necelými třiceti lety byla Česká republika v oblasti zeleniny soběstačná ze 67 procent. Nyní se přes hranice do českých obchodů dováží dvě třetiny této komodity. Znát je to pak na ceně, kdy se dříve běžné lečo či šopský salát stává díky vysokým cenovkám takřka luxusním jídlem.

Nedávno totiž cena cibule, papriky a rajčat vystoupala do astronomických výšek. „Je to dáno právě závislostí. Čím více jsme závislí třeba na dovozu cibule, tím zranitelnější jsme vůči cenovým výkyvům a tím více si zaděláváme na problémy se zásobováním domácího trhu,“ uvedla nová předsedkyně Zelinářské unie Čech a Moravy Monika Nebeská.

Česká jablka jsou ohrožený druh. Úroda putuje do moštu, hrozí vykácení sadů

Současné zásoby české cibule nyní činí zhruba dva tisíce tun. „K uspokojení zákazníků je však potřeba přibližně 40 tisíc tun. Toto množství budeme muset dovézt ze zahraničí a je otázkou odkud a za kolik. Jisté je, že na to doplatí český zákazník,“ uvedla Nebeská.

Jedním z důvodů, proč nemá Česká republika dostatek vlastní zeleniny, je podle ní i postupný úbytek ploch, na kterých se na našem území pěstuje.

Nabídka jablek v supermarketuZdroj: Deník/Attila Racek

Zatímco v roce 2002 se zelenina u nás pěstovala na 18 tisících hektarech, dnes je to pouhých 11,6 tisíc hektarů. „A bude hůř. Předpokládáme, že v letošním roce zanikne dalších pět procent ploch. Na ně zelináři raději vysadí rentabilnější obilí či řepku,“ doplnila Nebeská.

Další starosti zemědělců: Po energiích letí nahoru i cena půdy

Tyto dvě plodiny do svých bývalých sadů ostatně nyní sejí i ovocnáři. Ti se zbavují hlavně jablečných sadů. A to i přestože se soběstačnost v produkci konzumních jablek pohybuje podle Ovocnářské unie České republiky mezi 40 až 60 procenty v závislosti na objemu sklizně a spotřebě. Na českém trhu je aktuálně dostatečné množství tohoto druhu ovoce, a to přibližně 30 tisíc tun, ale pěstitele jablek dlouhodobě drtí levná a předotovaná konkurence ze zahraničí.

Z české krajiny mizí ovocné stromy

Předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík odhaduje, že na každém kilogramu jablek ztratí český ovocnář cirka čtyři koruny. „To v přepočtu znamená celkovou ztrátu pěstitelů jablek za loňský rok ve výši 250 milionů korun. Pěstitele jablek i dalších druhů ovoce to vede k úvahám o omezení produkce a někteří již začali vyklučovat sady. Jen za poslední dekádu a půl zmizelo z české krajiny 2,5 milionu ovocných stromů, především jabloní. V letošním roce dojde patrně k dalšímu poklesu z loňských 12,2 tisíce hektarů o dalších 10 procent. Utrpí tím nejen čeští zákazníci, ale i pestrost české krajiny,“ uvedl Ludvík.

Konec jablek v Česku? I šéf ovocnářů už kácí svůj sad, zaseje řepku

Situaci bedlivě sleduje i Agrární komora České republiky. „Opakovaně jsme vyzvali vládu ke snížení sazby DPH na základní potraviny, která patří k nejvyšším v Evropské unii. Je však třeba ohlídat, aby se toto snížení skutečně projevilo na spotřebitelských cenách a nepřispělo jen ke zvýšení zisků obchodních řetězců. Současně by snížení DPH na základní potraviny pomohlo odbytu kvalitních domácích potravin, a tím přispělo ke zlepšení situace českých zemědělců a potravinářů. Chceme také navrhnout úpravy zákona o cenách,” doplnil prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.