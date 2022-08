Z dostupných záběrů to vypadá, že pilot Petr Pačes se do poslední chvíle snažil hloučku vyhnout. Následně historické letadlo Hawker Hurricane zmizelo v oblaku prachu.

Pilot se do samého konce snažil neohrozit lidi, říká expert. Z videa pádu mrazí

Na závěry, co bylo příčinou nehody, je ale podle mluvčího leteckého dne Jiřího Poóra zatím příliš brzy. „Zatím je neznáme a snad nám je řekne vyšetřování. Jestli se ale potvrdí, že se těm lidem pilot opravdu vyhýbal, je to ultrahrdina. Mohlo to dopadnout mnohem hůř,“ doplnil.

Organizátoři akce ve svém prohlášení uvedli, že letecký den probíhal v souladu s podmínkami Úřadu pro civilní letectví pro pořádání veřejných leteckých vystoupení.

Z místa havárie letoun Hawker Hurricane Mk. IV.Zdroj: Deník/Roman Cichocki

Poór si ovšem posteskl, že někteří diváci se později domáhali vrácení vstupného, protože neviděli třeba německou druhoválečnou stíhačku proudovou Messerschmitt, nebo se snažili přes zasahující hasiče dostat k nehodě, aby si ji nafotili.

Obvyklá ignorace

V tomto případě se lidé pohybovali na oficiální přístupové cestě, avšak během podobných akcí lidé nezřídka ignorují cedule, které upozorňují na vyhrazený prostor. Ohrožují tím nejenom sebe, ale i vystupující.

Petr Pačes byl jednotka spolehlivosti, vzpomínají přátelé na zemřelého pilota

„Vždy se najdou lidé, kterým se nechce platit, ale to neuhlídáte. V zájmu pořadatelů je, aby jim neutíkaly peníze, ale mají omezený počet pořadatelů,“ přiblížil například šéfredaktor časopisu Flying Revue Michal Beran, který má zkušenosti s pořádáním podobných akcí ve Strakonicích. Nejedná se přitom o českou specialitu, ale podobné problémy mají i velké letecké akce v zahraničí.

Nehody s diváky čas od času trápí i neletecké události, někdy i s tragickým koncem. Před deseti lety například smetlo auto čtyři dívky během ralley v Lopeníku na Uherskohradišťsku. Letos v dubnu soud uložil traťovému komisaři podmínku, protože nevykázal dívky od trati, přestože stály na místě, kde neměly co dělat.

Zdroj: Roman Cichocki