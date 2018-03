Pády z výsluní: z mocných politiků se stali opět obyčejní lidé

Minulý týden oznámil po dvaadvaceti letech svůj odchod z poslanecké sněmovny Bohuslav Sobotka. Mandátu se vzdá ke konci března. Není jediný, kdo z vrcholných jihomoravských politiků sněmovnu opustil. Rozhodování o budoucnosti České republiky vyměnil za zaměstnání a koníčky i bývalý hejtman Michal Hašek.

Rodinný život si místo politických diskuzí nyní užívá i někdejší poslanec Jiří Petrů, který doplatil na výsledek sociální demokracie v podzimních volbách. Po neúspěchu v posledních senátních volbách se s velkou politikou rozloučil také Zdeněk Škromach. Na to, čemu se někdejší velcí politici nyní věnují, se zaměřil Brněnský deník Rovnost.

Michal Hašek: Politika je mým koníčkem

Snažím se vracet čas za uplynulá léta ve vrcholné politice rodině. Zpátky se do ní zatím nechystám, tvrdí bývalý sociálně demokratický poslanec a jihomoravský hejtman Michal Hašek.

Ve vrcholové politice působil patnáct let. Stále se však podílí na rozhodování o dalším směřování Jihomoravského kraje jako jeho zastupitel. „Pracuji nyní v soukromé sféře, v advokacii. Na tom nehodlám nic měnit. Politika je mi koníčkem včetně práce v krajském zastupitelstvu,“ uvedl. O tom, zda to znamená definitivní konec jeho působení v celostátní politice, prozatím odmítl spekulovat.

Hašek je také jedním ze zakládajících členů platformy Zachraňme ČSSD. „Sociální demokracie je stále nad propastí, proto se jí snažím pomáhat. Nepřeji si, aby zmizela z politické mapy České republiky,“ vysvětlil.

Haška přitom překvapilo, že po zoufalém výsledku sociální demokracie v loňských parlamentních volbách se dlouho nic nedělo. „Tři měsíce po volbách sociální demokracie nepřinášela svoje témata, nebylo ani jasné, s čím půjde vedení na sjezd, který začal v únoru. S řadou kolegů ze sociální demokracie jsme tím byli nepříjemně zaskočení. Proto vznikla začátkem ledna platforma Zachraňme ČSSD,“ uvedl.

Podle politologa Michala Pinka může platforma sociální demokracii pomoci, pouze pokud prosadí, aby strana působila v opozici. „Teoreticky je možné změnit pozici sociální demokracie po volbách, ale pouze pokud bude platforma Zachraňme ČSSD prosazovat hledání prostoru, jak se zviditelnit v opozici,“ popsal.

Důležitou roli by podle něj mohl Michal Hašek sehrát, pokud by se vrátil do krajské politiky. „Je velmi výrazná osobnost. Hledat za něj náhradu nebude snadné. Sociální demokracii by velmi pomohlo, pokud by se stal jedním z hlavních představitelů opoziční sociální demokracie,“ dodal.

Kromě politiky a práce koncipienta v Advokátní kanceláři Jansta a Kostka se Hašek ve svém volném čase věnuje především rodině. „Přes týden je volného času velmi málo, ale přes víkend se to snažím dohnat. Baví nás třeba historie, hrady a zámky,“ zmínil.

Ve funkci hejtmana byl Hašek osm let. „Pro Jihomoravský kraj to bylo úspěšné období. Na některých věcech jsme se nedohodli a nedotáhli je do konce. Podařil se nám ale například projekt zateplování škol, díky čemuž jsme snížili náklady na jejich provoz,“ zhodnotil bývalý Haškův první náměstek Stanislav Juránek.