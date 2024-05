Padělky značkových výrobků způsobují firmám obrovské ztráty. Jen v Česku loni celníci zachytili padělky za více než 36 milionů korun a škody v celé Evropské unii šplhají do desítek až stovek miliard korun. Odborníci ale upozorňují, že padělky můžou mít také dopad na spotřebitele. V některých případech i na jejich zdraví.

Celníci odhalili padělky firmy Apple za pět milionů korun | Foto: Celní správa České republiky

Z nedávných statistik Evropské unie vyplývá, že padělky na evropském trhu způsobují škodu až šestnáct miliard eur ročně, tedy přibližně 395 miliard korun. Kvůli padělkům pak v Unii zaniká až dvě stě tisíc pracovních míst. „Hlavní dopady to má na oděvní, kosmetický a hračkářský průmysl. Odhaduje se, že oděvní průmysl přichází ročně o více než pět procent svého obratu, kosmetický o pět a sektor hraček dokonce o téměř deset procent,“ přiblížil Václav Suchý z Technologického centra.

Centry, odkud se padělané výrobky do Evropy valí, jsou Čína, Turecko a Hongkong. Sedmdesát procent všech padělků, které celníci zadrží na hranicích Evropské unie, tvoří hry, hračky, kosmetika, cigarety, obalové materiály nebo nahrané DVD a CD nosiče.

Nejnovější průzkum Sdružení českých spotřebitelů ukázal, že reálnou zkušenost s padělanými výrobky má v Česku 77 procent spotřebitelů a dokonce devadesát procent velkých firem.

Padělané hračky i oblečení

Michal Kříž z České obchodní inspekce uvedl, že jeho organizace loni v souvislosti padělky udělila pokuty za zhruba deset milionů korun. „Nejčastěji zabaveným výrobkem byly značky Pokémon, Nike a Versace,“ upřesnil. Polovinu zabavených padělků přitom tvořilo textilní zboží. Loni inspektoři zachytili osmnáct a půl tisíce padělků v cenách originálů za více než 36 milionů korun.

Suchý přitom podotkl, že padělky mohou pro nakupující představovat zdravotní i bezpečnostní riziko. S tím souhlasí také ředitel Sdružení českých spotřebitelů Viktor Vodička. U padělků totiž nikdo nekontroluje kvalitu a chybí nad nimi regulatorní dohled. „To znamená, že v případě léčiv tam mohou být látky, které mohou ohrozit pacienta v léčebném procesu nebo dokonce způsobit jeho smrt,“ varoval Vodička.

Na konkrétní případ upozornil Martin Vaníček z Celní správy. Šlo o test padělků přípravku Cialis, který se používá k podpoření erekce u mužů. „Některé padělky neobsahovaly žádné účinné látky, jiné zase o sto procent víc, než měl originál. Ten, kdo přípravek užil, mohl skončit v nemocnici,“ řekl Vaníček.

Bezpečnostní riziko

Riziko ale mohou představovat i nabíječky nebo díly do automobilů. Výrobci padělků navíc o svých produktech poskytují nepřesné a někdy i nepravdivé informace. „Člověk pak nemá dostatek možností se seznámit s tím, jak výrobek bezpečně používat. Když si koupí padělané zboží, většinou si ho nemůže nechat opravit. Dá peníze za něco, co není funkční a pak řeší, že platí dodatečné náklady,“ doplnil Vodička.

Na padělky inspektoři České obchodní inspekce nebo celníci narážejí prakticky po celém území České republiky, nicméně nejčastěji v pohraničí. „Obchodníci na tržnicích si vytipují zákazníka, který projevuje zájem o některý z druhů zboží. Pak ho zatáhnou do nějakého meziskládku a tam se ho zeptají, jakou značku by si přál. Setkal jsem se tím, že když se takovému zákazníkovi nelíbila značka Adidas, vybral si bílé tričko a nechal si na to dát značku Puma. Tu mu tam nažehlili a odcházel spokojený,“ popsal Vaníček.

Existují společnosti, které se specializují na ochranu původu zboží. Například společnost ELA Blockchain Services obhospodařuje specializovanou databázi a ke sledování cesty a původu zboží ji využívá řada světových značek, například diamantový gigant De Beers nebo oděvní firma H&M. Tato služba ale není určena pro běžného spotřebitele.

Jak poznat padělek?

Nicméně i ten může padělky od originálu rozeznat, i když je to stále složitější. V prvé řadě by ho měla zarazit příliš nízká cena. Padělek by mohly naznačit i nekvalitní nálepky na obalu výrobku, či samotné zpracování.

Kryštof Kruliš ze Spotřebitelského fóra ale vybídl i samotné firmy, aby na svých značkách zapracovaly. Poukázal totiž na nedávný průzkum ze Spojených států mezi mladými lidmi z generace Z, tedy lidmi narozenými na přelomu tisíciletí. Pro ně jsou značky velmi důležité, na druhou stranu je u nich snížena tolerance k jejich padělkům.

„Dokážu si představit to, že firma pro spotřebitele uspořádá zdarma nějaký workshop, pokud by si koupili její výrobek. Účastníci by pak dostali třeba voucher a mohli by si se slevou koupit ve značkové prodejně další produkt,“ dodal.