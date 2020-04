„Budete-li pozváni na pálení čarodějnic, měli byste vědět, že stále platí omezení spojená s šířením nemoci covid-19. Konkrétně je dovoleno pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, a je třeba zachovávat odstup od jiných osob nejméně dva metry. Za těchto okolností není uspořádání čarodějnic pro širokou veřejnost příliš představitelné,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Lidé navíc nesmí zapomínat ani na povinnost nosit roušku chránící ústa a nos. Platí též omezení konzumovat potraviny a nápoje na veřejnosti a v místě jejich prodeje. To je možné pouze v nezbytně nutných případech, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, přičemž je třeba vzdálit se od prodejny či výdejového okénka alespoň 10 metrů.

Plánujete-li soukromé pálení čarodějnic na neveřejném prostranství, tedy na místě, kam nemají přístup náhodní příchozí, musíte dobře zvážit požární rizika, která jsou spojená s dlouhotrvajícím suchem. „Otevřený oheň představuje velké riziko požáru. Nepodceňujte ho a řiďte se opatřeními, radami a doporučeními hasičů,“ apeluje na veřejnost Eduarda Hekšová.

Pálení ohňů bude zakázáno

Například Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v minulých dnech oznámil obyvatelům kraje, že pálení ohňů na volném prostranství v tomto období bude pravděpodobně zakázáno. Obdobný postoj hasičů lze očekávat i v jiných částech naší země.

Neznamená to však, že si v úzkém kruhu své rodiny a přátel, za dodržení omezení proti šíření onemocnění covid-19, nemůžete udělat malý oheň k posezení a opečení buřtů. Oheň by ale neměl mít formu vatry a měl by být vždy řádně a důkladně uhašen.

„Mějte na paměti, že v případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při rozdělávání otevřeného ohně můžete být postiženi pokutou až do výše 20 tisíc korun, a pokud svým jednáním způsobíte požár, až do výše 25 tisíc korun. Buďte proto i při své soukromé oslavě čarodějnic opatrní a ohleduplní,“ uzavírá Eduarda Hekšová.