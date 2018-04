Děti svačí chipsy a pendreky z večerky. Pamlskový nesmysl čeká změna

/ANKETA/ Nesmysl. Tak zhodnotili studenti, obchodníci i kantoři takzvanou pamlskovou vyhlášku, která zavřela drtivou většinu bufetů ve školách, protože většina běžně prodávaných potravin nesplňuje nařízením stanovené limity na obsah soli, cukru a tuku.

Školáci a studenti začali běhat o přestávkách do blízkých večerek a samoobsluh, kde nakupují vlašák, brambůrky a sladké limonády.

Nový ministr školství Robert Plaga (ANO) chce nařízení zmírnit.

„Zrušením bufetů ve škole že by děti začaly jíst zdravě? Je to celé nesmyl. Pokud děti nemají stravovací návyky dané z domova, co zmůže škola a nějaká vyhláška. Hlavně škola v těchto věcech nemá co suplovat rodiče,“ reagoval včera Luboš Rudolf z prodejny potravin v Olomouci-Nové Ulici.

Provozovna stojí v blízkosti základní školy a víceletého gymnázia. Od platnosti pamlskové vyhlášky by obchodník mohl být nadšen, protože tržby šly nahoru. Radost ze stravování školáků ale nemá.

„Co nakupují? Starší si vezmou rohlík se sýrem, ale největší zájem je o pendreky a podobné sladkosti. Koupí jich hrst a mažou do školy,“ popisoval.

Škola poptávku děti nezmění

Do prodejen v blízkosti dvou olomouckých škol na Nové Ulici chodí nakupovat i bývalá kantorka Věra Divišová. Hlavu si může ukroutit.

"Koly, brambůrky a utíkají zpátky na vyučování. Chodím do prodejny pod Jaltu a je to hrůza, co děti nakupují. To jsme chtěli? Škola však poptávku ze strany dětí nezmění a je nesmyslné přesouvat odpovědnost na ni, pokud se dítě v rodině nestravuje zdravě,“ hodnotila seniorka.

Podle ředitelky Základní školy Dr.Hrubého v Prostějově Petry Rubáčové si vedení školy ohlídalo, aby provozovatel bufetu nenabízel nezdravé potraviny. Fungovalo to.

„Na základě pamlskové vyhlášky jsme bufet zlikvidovali a děti chodí naproti školy do obchodu s potravinami, odkud se vracejí s kolou a brambůrky. Význam pamlskové vyhlášky jsem nepochopila,“ reagovala ředitelka.

Návrh na změnu dřív neprošel

Změnu se před rokem pokoušela prosadit dnes již bývalá poslankyně a lékařka Jitka Chalánková (TOP09).

„Předložila jsem v Poslanecké sněmovně novelu zákona – pamlsková vyhláška je navíc nelogicky paradoxně napojena na zákaz reklamy ve školách. Za stravování dětí primárně odpovídají rodiče a ti by si měli ve spolupráci se školou říct, co se bude ně půdě dětem prodávat a co ne,“ vzpomínala na pokus v dolní komoře.

„Návrh neuspěl. Byly ještě snahy v Senátu, ale bohužel. A bývalé vedení resortu školství od přísné pamlskové vyhlášky ustoupit nechtělo,“ shrnula exposlankyně z Olomouckého kraje.

Spíš doporučovat, než zakazovat

Nový šéf resortu Robert Plaga chystá zmírnění vyhlášky.

„Pamlsková vyhláška je postavena represivně a já nejsem zastáncem toho, že takto pojatá represe něco přinese. Budu se vážně zabývat revizí. Ministerstvo by v této věci mělo být spíše v pozici toho, kdo doporučuje a dává příklady dobré praxe,“ uvedl ve vyjádření zaslaném Deníku.

Ministerstvo připomnělo, že už při přípravě takzvané pamlskové vyhlášky počítalo s tím, že po dvou letech vyhodnotí její účinnost a v případě potřeby přistoupí k případným úpravám.

„V současnosti došlo mezi Ministerstvem školství a Ministerstvem zdravotnictví k dohodě, že dojde v souvislosti s takzvanou pamlskovou vyhláškou k úpravě požadavků na potraviny,“ informoval včera tiskový odbor ministerstva.

Neprošlo ani mléko do škol

Vyhláška, která zavřela bufety a odstranila automaty ze školních budov, řeší požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a lze je prodávat ve školách.

Úprava se týká žáků povinné školní docházky, kam spadají i víceletá gymnázia.

Ve školách zakazuje prodávat potraviny, které složením neodpovídají zásadám zdravé výživy.

Limity ovšem paradoxně nesplňoval ani program Mléko do škol, kterému byla udělena roční výjimka.