O špatné kondici dětí a doporučení České školní inspekce se Deník bavil s učitelem tělesné výchovy a autorem populárního twitterového účtu pan Tělocvikář. Přál si zůstat v anonymitě, redakce však jeho jméno zná.

Sportující děti. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Měly by se hodiny tělocviku zlepšit, aby žáky více bavily?

Hlavně na prvním stupni je to leckdy katastrofa. Zde se přitom tvoří zásadní vztah k pohybu a jedná se také o zlatý věk motoriky. Tělocvik by měli učit tělocvikáři už od první třídy.

Česká školní inspekce také doporučuje pořádat více sportovních soutěží. Jak to probíhá u vás?

V okrese Teplice se pořádají pravidelně meziškolní sportovní soutěže. Jenže třeba organizaci fotbalového turnaje dostane na starosti asistentka z první třídy, která se to dozví pět minut předem.

Pořádáte také mimoškolní pohybové aktivity?

Organizujeme vánoční florbalový turnaj, na Velikonoce derby mezi místními školami, před vysvědčením turnaje ve fotbale či vybíjené. Kromě toho chodíme s žáky bruslit, běžkovat, jezdíme na lyžák i cyklisťák a pořádáme turistické výlety do hor.

Takže pohybu mají vaši žáci dost?

Kvůli financím nejedou děti ze sociálně slabších rodin. Tedy právě ty, jež k pohybu nejsou vedeny a trpí nadváhou. Dostaneme je akorát na běžky. Škola si je může dovolit, takže máme dvě desítky párů k zapůjčení. Pořídit sjezdové lyže nebo kola není při dnešních cenách reálné. Zde by pomohla finanční podpora.

Co soudíte o konceptu Aktivní škola od České školní inspekce?

Ta doporučení všichni moji zapálení kolegové nepotřebují. A ti, co je potřebují, si z toho nic nevezmou. To by musela být více direktivní.