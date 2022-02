Nyní se odehrálo už jen hlasování, které Sněmovna odložila na dnešní odpoledne z noci na čtvrtek, kdy skončila zhruba 6,5hodinová debata o předloze. Dolní komora dospěla k jejímu závěru po více než 37 hodinách od úterního zahájení jednání.

I nynější sněmovní projednávání pandemické novely podobně jako její dřívější schvalování začátkem února provázely rozsáhlé obstrukce poslanců SPD. Debata o programu schůze kvůli nim zabrala i s nejvýše dvouhodinovými přestávkami skoro 31 hodin.

Odklad hlasování

Na odkladu hlasování o sporné novele pandemického zákona na páteční odpoledne se podle premiéra Petra Fialy (ODS) koalice předem dohodla. Přesně určený termín má umožnit co největšímu počtu poslanců dostavit se. Dolní komora o odkladu hlasování rozhodla po mnohahodinovém jednání dnes nad ránem. Předsedkyně opozičního klubu ANO Alena Schillerová a lídr SPD Tomio Okamura označili postup vládní koalice za blamáž, když podle nich neměla 101 poslanců nezbytných pro přehlasování Senátu.

Fiala novinářům řekl, že šlo o součást strategie, jak odblokovat jednání Sněmovny. "Byli jsme domluveni tak, že stanovíme pevnou hodinu hlasování na pátek, tak to také kolegové udělali. Všichni vědí, kdy se bude o zákonu hlasovat," uvedl. Dosažení přítomnosti 101 poslanců není podle premiéra v době, kdy cestují a jsou také nemocní, automatické. V plném obsazení má koalice 108 z 200 poslanců. "Chceme, aby měli možnost být fyzicky na místě, já sám budu dělat vše pro to, abych se stihl vrátit z Bruselu, nejen kvůli hlasování, ale i kvůli tomu, že by premiér měl být přítomen hlasování o rozpočtu," konstatoval před odletem.

Před hlasování o novele Sněmovna dospěla po více než 37 hodinách od úterního zahájení jednání. Debata o předloze zabrala 6,5 hodiny. Mnohem déle pak trvalo schvalování návrhu programu schůze kvůli rozsáhlým obstrukcím SPD, kterými se Okamurovo hnutí snažilo projednání pandemické novely oddálit.

Odročení hlasování o předloze navrhl předseda poslanců KDU-ČSL Marek Výborný. Uvedl, že její projednávání vyvolalo značné věcné, ale i emotivní kontroverze a koalice se shodla na tom, že by "nebylo vhodné hlasovat v brzce ranních hodinách". Výborného návrh na přerušení projednávání pandemické novely do pátku 13:00 a na stanovení stejného času pro hlasování o ní Sněmovna schválila hlasy 97 ze 161 přítomných poslanců, proti jich bylo 64. Dolní komora následně rozhodla hlasováním také o přerušení schůze.