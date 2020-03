Petříček ve středu řekl, že Česko na Kanárské ostrovy vypravuje dvě letadla pro uvízlé občany a že případné volné kapacity nabídne i pro evakuaci lidí z dalších zemí Evropské unie. "Od dnešní noci je doma 268 českých občanů, kteří uvízli na Kanárských ostrovech. Společně s nimi přiletělo také 68 Slováků a 15 Slovinců. Jsem rád, že se vše podařilo," uvedl dnes na sociální síti.

Slovinské občany vyzvedl přímo na pražském letišti autobus, který s nimi dnes časně ráno odjel do Slovinska, uvedlo na twitteru slovinské velvyslanectví v Praze. Zároveň vyjádřilo díky České republice za pomoc.

V zámoří uvízly podle Petříčka stovky Čechů, kteří kvůli rušení letů nemají jak se vrátit do Česka. Vláda vyšle letadlo pro ty, u nichž se nepodařilo vyjednat jejich vyzvednutí s jiným státem Evropské unie. Dnes by měli letadlem Ryanairu přiletět Češi z Maroka, v dalších dnech poletí zvláštní letadlo pro Čechy na Filipíny a s vietnamskými aerolinkami se připravuje evakuace Čechů z Vietnamu, která by se měla uskutečnit příští týden. Ministerstvo zahraničí připravuje i vyzvednutí českých občanů z Latinské Ameriky.

Pro Čechy, kteří kvůli rušení navazujících letů uvízli na evropských letištích, vypravuje česká diplomacie zvláštní autobusy. Dnes vyzvednou autobusy české občany v Curychu a ve Frankfurtu, na pátek se připravují cesty z Paříže, Lucemburku a Frankfurtu a na sobotu autobus z Amsterodamu.