Od začátku epidemie odhalily laboratoře v České republice 1 670 348 případů covidu-19. Z nákazy se dosud vyléčilo 1 637 441 lidí. S koronavirem zemřelo 30 335 nakažených. V posledních deseti dnech eviduje ministerstvo jednu oběť.

V nemocnicích bylo ke středě 27 lidí s covidem. Počet hospitalizovaných mírně klesl. V těžkém stavu jsou čtyři pacienti.

Epidemie v poslední době v mezitýdenním srovnání zrychlovala. Výjimkou byly první dva dny minulého týdne, které ovšem byly sváteční. Ve volných dnech se testuje méně. Za tento týden zatím přibylo 827 potvrzených případů nákazy. V úterý denní nárůst poprvé za více než měsíc překročil 300 případů.

Reprodukční číslo mělo ve středu nejvyšší hodnotu v tomto roce. K dnešku kleslo na nejnižší úroveň za posledních pět dní. Stále je ale výrazně vyšší než jedna, což znamená, že epidemie zrychluje. Před měsícem bylo reprodukční číslo pod 0,7.

Takzvané incidenční číslo týden v řadě rostlo. Dnes nepatrně kleslo, a to o desetinu na 15,5. Ukazuje, kolik nakažených připadá na 100 tisíc lidí v uplynulých sedmi dnech. Nejhorší situace zůstává v Praze, kde je incidence 41. V Plzni je na 100 tisíc lidí v posledních sedmi dnech 37 případů, ve Středočeském kraji 21. Naopak Karlovarský kraj eviduje čtyři nakažené na 100 tisícobyvatel v uplynulém týdnu, což je nejméně v zemi.

Laboratoře ve středu provedly zhruba 77 tisíc testů, přibližně o 3 tisíce méně než před týdnem. Podíl pozitivních vzorků u preventivních testů klesl na 0,14 procenta. V případě diagnostických testů, které podstupují třeba lidé vykazující příznaky, naopak vzrostl nad dvě procenta.

Zdravotníci ve středu aplikovali více než 91 tisíc dávek vakcíny proti covidu, přibližně stejně jako v úterý. Od začátku očkování podali přes 9,2 milionu dávek. Ukončené očkování má 4,04 milionu Čechů. Chytrá karanténa dnes ráno twitteru uvedla, že 60 procent populace starší 18 let bylo očkováno první dávkou.

Státní ústav pro kontrolu léčiv za poslední týden zaznamenal pět případů podezření na úmrtí po očkování proti covidu-19, celkem jich je 94. Lidé také za uplynulý týden nahlásili asi 280 podezření na jiné nežádoucí účinky, celkem jich je od začátku očkování 6582. Většinou popisují reakce jako horečku, zimnici, únavu, reakci v místě vpichu, příznaky chřipky a podobně.

Nově registrovaní k očkování proti covidu-19 od dnešního dne opět dostávají termín druhé dávky 21 dní po první. Dosud to u vakcíny Pfizer/BioNTech bylo 34 až 42 dní. U ostatních vakcín se rozestup nemění, ty se ale podávají méně často a očkují s nimi většinou praktičtí lékaři.

Registrovaní, kteří už první dávku dostali nebo už mají termín, si interval očkování zkrátit nemohou. Povolené je to jenom pro děti ve věku 12 až 15 let, které by díky tomu mohly stihnout plně očkované začátek školního roku. Pokud budou mít dokončené očkování, nemusí se testovat.