Zakládání tzv. offshorových společností v daňových rájích není nic nelegálního. Proč k němu ale podnikatelé přistupují?

Subjekty, které používají daňové ráje, využívají zákonných možností snížení své daňové povinnosti. Nechtějí, aby jim stát bral z jejich někdy těžce vydělaných peněz. Někteří investoři také nechtějí být za svými investicemi viděni. Ač je to možná legální, v případě veřejných činitelů je takový postup neakceptovatelný.

Lukáš KrausZdroj: se svolením Lukáše KrauseJakou motivaci mohl mít Andrej Babiš, když podle tvrzení investigace.cz de facto půjčil peníze z jedné své firmy do druhé k nákupu nemovitosti?

Toto by měl jasně vysvětlit především premiér Babiš. Měl by jasně osvětlit svou motivaci pro použití nástrojů pro zakrytí původu peněz. Otázka samozřejmě zní, zda nemohlo dojít tímto postupem k praní špinavých peněz. Pokud předseda vlády své transakce dostatečně neobjasní, bude to vyvolávat jen další spekulace a podezření.



V celé kauze půjde o to, zda Andrej Babiš poslal do ciziny zdaněné peníze a proč případně nechtěl, aby se o tom vědělo. Jak to může z pohledu práva relevantně dokázat?

Především by měl premiér vše jasně a jednoznačně vysvětlit občanům. Měl by ideálně veřejnosti a příslušným úřadům předložit veškeré dokumenty, které vysvětlují podezřelé transakce a původ předmětného majetku. Jedině tak posílí důvěru v legitimnost svého konání. Zatím však jeho podrážděná reakce a nevstřícný přístup k českým a zahraničním novinářům vzbuzují spíše podezření z toho, že skutečně něco podstatného skrývá.

Koupi nemovitostí ve Francii Babiš nikdy neuvedl v majetkovém přiznání, jaký teoretický postih mu u nás hrozí za takový přestupek?

Pokud veřejný funkcionář uvede v oznámení neúplné, nepřesné nebo nepravdivé údaje, dopouští se přestupku a hrozí mu pokuta až do výše 50 000 korun. Vyvození politické odpovědnosti je však možná ještě důležitější. Jako vrcholný politik musí důsledně postupovat dle zákona a jednat transparentně. Zvlášť jako politik, který předsedá údajně protikorupčnímu hnutí a který dříve kritizoval držení firem v offshorech.

Podle zahraničních novinářů nyní Babiš riskuje i to, že americké a především francouzské úřady začnou českého premiéra vyšetřovat a může o majetek přijít. Je podle vás v kauze něco, co by mělo (kromě majetkového přiznání) zajímat také české úřady a českou policii?

Česká policie se může pustit do vyšetřování, pokud shledá důvodné podezření z praní špinavých peněz či jiné nelegální aktivitě. Ostatně již bylo oznámeno, že se případem bude zabývat Národní centrála proti organizovanému zločinu. Podle reportáže investigace.cz byly peníze směřující do Karibiku zadokumentovány jako půjčka splatná až v roce 2019, případ by tedy neměl být promlčený. Finanční analytický úřad by se také do celé záležitosti mohl vložit, ostatně jeho úkolem je analyzovat oznámení o podezřelých obchodech.