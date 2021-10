Předseda hnutí ANO Babiš po svém vstupu do politiky vždy patřil k hlasitým kritikům daňových rájů a optimalizace daní přes offshorové firny, byť tato cesta není protizákonná. Zdůrazňoval, že jeho Agrofert vždy patřil k největším plátcům daní v ČR.

Po odhalení kauzy Pandora Papers je ale na místě se ptát, zda Andrej Babiš mluvil pravdu a české občany neuváděl záměrně v omyl.

Deník proto položil premiérovi ČR osm otázek, které by měl zodpovědět, aby vyvrátil obvinění mezinárodního týmu investigativních novinářů, že vyváděl peníze z ČR, vyhýbal se placení daní a díky složitým finančním operacím nakupoval nemovitosti. Je zřejmé, že co si může dovolit podnikatel, je pro politika bojujícího za české zájmy a daňovou průzračnost nepřijatelné.

Babiš: Žádné nemovitosti ve Francii nevlastním

Premiér nakonec sice neodpověděl na položené dotazy Deníku, ale formou SMS poslal svoje vyjádření.

„Celé je to jako obvykle nesmysl. Věc z roku 2009, kdy jsem nebyl v politice, se objeví pár dní před volbami. Jaká náhoda. Vlastně už klasika - nic na Babiše nemají, tak útočí 12 let starou věcí. Dobře víte, že jsem prošel celou řadou auditů od mezinárodních firem a všechny potvrdily, že jsem řádně platil daně a nikdy jsem žádný zákon neporušil. Samozřejmě, že já žádné offshorové firmy nevlastním, a ani žádnou nemovitost ve Francii (A kvůli lex Babiš nemám už ani svoji bývalou českou firmu.) Peníze jsem kupujícímu půjčil v roce 2009 a v roce 2013 mi vrátili poté, co získali úvěr z banky. Tím to skončilo. Před mým vstupem do politiky, uvedl premiér.

„Z médii vidím, že to má prověřovat policie, to je dobře. Dopadne to stejně jako s vymyšlenou aférou s dluhopisy. Účelová záležitost, která má ovlivnit volby jako dluhopisy v roce 2017, kde mě obviňovali, že jsem na ně nemohl vydělat. Dvě auditorské renomované firmy to popřely 3. března 2017,“ dodal.

A jaké otázky Deník položil Andreji Babišovi?

1. Je pravda, že vlastníte vilu Chateau Bigaud ve Francii?

2. Kdo je majitelem této nemovitosti?

3. Máte ve Francii ještě další nemovitosti?

4. Proč jste je neuvedl ve svém majetkovém přiznání?

5. Podle Investigace.cz jste je pořídil za 15 milionů euro, které putovaly přes účty firem v Britských Panenských ostrovech, USA a Monaku. Byly to účelově založené off shore firmy?

6. Na TV Prima jste řekl, že šlo o zdaněné peníze, které odešly z českých bank a do českých bank se vrátily. Jak jste to myslel?

7. V červenci 2015 jste v diskusi ve sněmovně měl ostrou výměnu názorů s Miroslavem Kalouskem. V ní jste uvedl: „Samozřejmě jsem myslel offshorovou firmu. Takovou firmu, jako pan Kalousek má s Hávou v Rakousku, ve Švýcarsku, tam, kde nakradl ty miliardy. Takovou jsem myslel. Já mám všechny firmy tady a mám i v Německu, tam zaměstnávám šest tisíc lidí, atd. Ano, jsem největší zaměstnavatel v Čechách, třetí největší exportér a moje firmy minulý rok zaplatily 3,1 miliardy na daních z právnických osob, sociálním a zdravotním. Takže se omlouvám, špatně jsem se vyjádřil. Myslel jsem offshorovou firmu. Máme 15 tisíc offshorových firem. A kolik z těch offshorových firem, kde nevíme, kde jsou majitelé, dělá ty kšefty s naším státem.“

Můžete potvrdit, že jste nikdy nezaložil prostřednictvím najatých právních kanceláří žádnou offshorovou firmu, přes níž byste nakupoval nemovitosti, nebo se chtěl vyhnout placení daní?

8. Máte nějakou firmu (nyní ve svěřenských fondech) v daňových rájích a použil jste jako podnikatel off shore systém, což jsou záležiosti, jež jste vždy tvrdě kritizoval?