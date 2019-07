Přesně to se stalo minulou sobotu. Na Slavnosti Pernštejnského panství měl z Brna přivézt návštěvníky vlak poháněný parou. Kvůli nebezpečí požáru však parní stroj nahradila dieselová lokomotiva Bardotka. „Před každou jízdou zohledňujeme stav lokomotivy a počasí. Kontrolujeme klenbu v topeništi, popelník a síto v dýmnici. V něm se zachycují drobné části, které mohou zapálit okolí. Stroj byl v pořádku, jeho jízdu jsme zakázali kvůli suchu,“ vysvětlil velitel brněnských drážních hasičů Lubomír Blažek.

Letos podle něj v regionu žádný požár od parní lokomotivy nevznikl. „Pečlivě stav mašin hlídáme. Na jižní Moravě jsou tři provozuschopné parní lokomotivy a všechny jsou v pořádku,“ konstatoval.

Přesto se cestující vlakem taženým parní lokomotivou v kraji svezou jen vzácně, a to i kvůli náročnosti jejich provozu. „Lokomotiva se musí připravit, zahřát, je nutné vyrobit páru. Není to jako u motoru. Strojvedoucí a lidé, co se o vlak starají, musí mít speciální zkoušky. Kdo umí řídit parní lokomotivu, umí opravdu něco výjimečného. Proto jezdí především při slavnostech a výročích, “ sdělil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Kromě jízdy parními vlaky nabízí dopravní firma i další formy nostalgického cestování. „Máme pro tento účel ve sbírkách svého železničního muzea také desítky motorových a elektrických historických vozidel a osobních vozů. Jde o jedinečné památky, které je třeba udržovat a opravovat doslova na koleně. Zájem lidí je velký,“ uvedl Šťáhlavský.

Lidé v kraji letos v létě jezdí na pravidelné lince historickým motorovým vozem Hurvínek mezi Lednicí a Břeclavi.

Parním vlakem se zájemci svezou nejdříve čtrnáctého září na Strážnické vinobraní.

Prohlédnout si lokomotivu poháněnou parou mohou už dříve, ve dnech srpnového brněnského festivalu Překročme řeku. „Jezdíme jen sto metrů zpět a zpátky. Lidem se líbí. Myslím, že mají rádi jednoduché funkční věci a parní lokomotiva je fenomén,“ sdělil Jiří Kotas za Klub přátel kolejových vozidel, který jeden stroj vlastní.

Vzácné stroje

četnost jízd parních vlaků v kraji: zřídka, obvykle při příležitosti oslav či výročí.

úskalí provozu: náročná obsluha, hrozba požáru v suchém a horkém počasí

kdo kontroluje stroje před jízdou: drážní hasiči, musí cestu povolit

další historické zážitky na železnici v kraji: motorový vůz Hurvínek mezi Břeclaví a Lednicí