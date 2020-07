Seznam Zprávám tyto informace potvrdilo hned několik zdrojů z Lidového domu a Ústeckého kraje.

Někdejší předseda ČSSD v Ústeckém kraji Petr Benda byl například v roce 2017 na Liberecku ve sněmovních volbách na kandidátce extremistické Dělnické strany sociální spravedlnosti.

Jak Paroubek, tak i Benda se v minulosti se stranou nerozešli v dobrém. Po volbách v roce 2010, v nichž socialisté sice vyhráli, ale ne natolik, aby mohli sestavit vládu, Paroubek rezignoval na post předsedy strany. Později s Bendou spoluzaložil do strany LEV 21.

Jsou v kontaktu

Že je Hamáček s Paroubkem v kontaktu, Seznamu sám potvrdil, ale podrobnosti nesdělil. „Oficiálně statut nemáme. Občas si napíšeme SMS, občas on napíše článek na svém portálu. Pracovní vztah to není. Komunikujeme spolu, známe se už z doby, kdy jsem pro něho dělal. Čtu články jeho portálu Vaše Věc,“ řekl Seznam Zprávám Hamáček.

Příliš podrobností nesdělil ani Paroubek. „To se musíte zeptat pana Hamáčka, jak to je. Jsme v kontaktu, to určitě ano. Ale aby to někdo komentoval, je spíše jeho záležitost. Pokud to tak bude, budu to moct později nějak okomentovat, v tuto chvíli ale nejsem já ten kompetentní, kdo by to měl říkat,“ řekl redakci Paroubek, který byl v letech 2005 až 2006 českým premiérem.



Kandidaturu Petra Bendy Hamáček nekomentoval. „Krajské kandidátky budeme komentovat 28. července,“ řekl na dotaz Seznamu. Vyjadřovat se k tomu nechtějí ani jeho místopředsedové a další členové grémia, které ve čtvrtek odpoledne o kandidátce s Bendou hlasovalo.

Naopak někdejší chomutovský poslanec ČSSD Jaroslav Krákora informaci potvrdil. „Ano, ten tam kandiduje,“ řekl na přímý dotaz Seznam Zpráv.