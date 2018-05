Paroubek do Senátu? Chtějí to sociální demokraté na Ostravsku

Informační technologie - Informační technologie Programátor 30 000 Kč

Vývojáři webu a multimédií Frontend Developer. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Praha, Kontaktní osoba: Hrdličková Jana, e-mail: jana.hrdlickova@kompitech.com, , Popis práce, Do našeho týmu v Praze hledáme zkušeného web developera s pokročilou znalostí Javascript. , , Job description, We are looking for an experienced Web Developer with expert knowledge of Javascript to join our development team in Prague. , , Požadavky na uchazeče:, - Alespoň roční praxe jako Frontend developer, - Znalost jQuery, CSS, JavaScript; Python, Bootstrap, - Praxe v kódování, data modelingu, - Schopnost napsat čistý, dobře strukturovaný CSS, , Required skills and experience, - 1+ year of experience as a Frontend developer, - Knowledge of jQuery, CSS, JavaScript; Python, Bootstrap, - Experience with coding and data modelling , - Ability to create clean and structured CSS, , Zaměstnanecké výhody: Stravenky, Multisport, flexibilní pracovní doba / Meal vouchers, Multisport, flexible working hours. Pracoviště: Kompitech s.r.o., Thámova, č.p. 137, 186 00 Praha 86. Informace: Jana Hrdličková, +420 725 543 913.