Paroubkův návrat do ČSSD? Organizaci Prahy 5 vadí jeho žena

Vlády nad Českem se ujali Miloš Zeman, Andrej Babiš a Vojtěch Filip. Tito tři pragmatičtí politici se shodli, že by měla co nejdříve vzniknout vláda, byť by byla menšinová. Ostatní trvají na tom, že kabinet, v němž by bylo dominantní hnutí ANO, nepodpoří.