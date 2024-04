Dvojice mužů či žen, které žijí v oficiálním svazku, by od příštího roku mohly mít většinu práv manželů. Omezení se týkají adopcí dětí. Stejnopohlavní páry by mohly uzavírat partnerství bez přívlastku „registrované“, ale ne manželství. Přijetí úprav umožnil ve středu Senát, když se rozhodl sněmovní verzi novely občanského zákoníku bez projednání poslat k podpisu prezidentovi. Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové či iniciativy Jsme fér úprava pravidel zlepší situaci dvojic gayů a leseb a takzvaných duhových rodin s dětmi, rovnoprávnost jim ale nezajistí.

Novela občanského zákoníku má být účinná od příštího roku. Původně měla partnery zrovnoprávnit s manželi, počítala s manželstvím pro všechny. Sněmovna předlohu nakonec upravila a přidala omezení. Stejnopohlavní dvojice může vstoupit do partnerství, ne do manželství. Přívlastek „registrované“ se ale škrtne.

Partneři by měli mít nárok případně na vdovský či vdovecký důchod, měli by společné jmění i další práva manželů bez možnosti adopcí. Možné by mělo být jen přiosvojení partnerova potomka.

Přijetí sněmovní verze ve středu umožnil Senát poté, co novelu vyřadil ze svého programu. Rozhodl tak na návrh šéfa senátorů ODS a TOP 09 Zdeňka Nytry přes odpor lidovců a skupiny senátorů, která navrhovala změny. Důvodem byla snaha vyhnout se debatám o právech stejnopohlavních dvojic a úpravám předlohy s případným omezením práv. Pro neobvyklý postup bylo 47 ze 77 přítomných zákonodárců a zákonodárkyň. Část senátorů a senátorek to kritizovala.

Normu tak dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Ten už dřív podpořil uzákonění rovného manželství. Loni v červnu ve své zdravici na konferenci o manželství a rodičovství gay a lesbických párů uvedl, že není možné, aby část společnosti měla omezená práva kvůli sexuální orientaci. Řekl tehdy, že zákon s manželstvím pro všechny nepovažuje za revoluci, ale za spravedlivý právní rámec.

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva ČTK sdělila, že posílení práv partnerů považuje za potřebný krok. Za nejlepší krok k úplnému zrovnoprávnění gayů a leseb v Česku ale označila manželství pro všechny. Ocenila, že se ve středu v horní parlamentní komoře nepodařilo části senátorů verzi ze Sněmovny „krátit“.

Podle iniciativy Jsme fér norma představuje mezikrok. Sice zlepší situaci partnerských dvojic a duhových rodin s dětmi, rovnoprávnost a plné uznání ve společnosti jim však nezajistí, uvedla iniciativa. Její mluvčí Filip Milde podotkl, že zákonodárci ale poprvé právně uznávají existenci rodin dvou matek a dvou otců s potomky. Iniciativa Jsme fér chce manželství pro všechny dál prosazovat.

Jaká je situace v jiných zemích?

Sňatek mohou dvojice žen či mužů uzavírat v 16 z 27 členských států Evropské unie. Jako poslední se na seznam zařadilo Řecko. Manželství stejnopohlavním dvojicím umožňuje celkem 36 zemí světa, z nich 21 leží v Evropě. Partnerství uznává 12 států.

V Česku začali aktivisté za oficiální svazky pro gaye a lesby bojovat v 90. letech minulého století. První návrh zákona o registrovaném partnerství Sněmovna dostala od skupiny poslanců v roce 1998. Norma neuspěla a ztroskotaly i pokusy v dalších letech. Registrované partnerství je v ČR možné od července 2006. Tehdejší prezident Václav Klaus sice zákon vetoval, někdejší Sněmovna ho ale přehlasovala. Další generace aktivistů pak začala před několika lety prosazovat plné zrovnoprávnění a manželství pro všechny.