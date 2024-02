Poslanci ve čtvrtek po dlouhých debatách schválili novelu občanského zákoníku, podle níž gayové a lesby budou moci uzavřít partnerství. Získají stejná práva jako manželé, s výjimkou společných adopcí. Deník přináší přehled o obsahu návrhu.

Děti

Jak to bude s přiosvojením dítěte?

Gay či lesba si po uzavření partnerství bude moci přiosvojit dítě, jehož biologickým rodičem je druhý nebo druhá z páru. „Člověk, který dítě přiosvojí, se stane plnohodnotným, zákonem uznaným, rodičem,“ upřesnil mluvčí iniciativy Jsme fér Filip Milde.

Oba rodiče tak budou moci vyzvedávat dítě ze školy či chodit na třídní schůzky. Dále získávat všechny informace o zdravotním stavu dítěte, být s ním při hospitalizaci a podílet se na jeho léčbě. Dítě získá právo na výživné po případném rozvodu páru. A rodič (i jeho rodiče, tedy babička a děda dítěte), který si ho přiosvojil, se s ním bude moci ze zákona nadále stýkat.

Když biologický rodič zemře, dítě bude mít stejná práva a možnost zůstat s tím, který si jej přiosvojil. Bude to stejné, jako by se jednalo o pár opačného pohlaví. „Pokud nenastane nějaký důvod, pro který by pro dítě nebylo dobré s druhým rodičem zůstat. Tyto důvody jsou stejné pro všechny, stejnopohlavní i různopohlavní páry,“ podotkl Milde. Jedná se třeba o týrání.

Pokud zemře člověk, který se stal rodičem přiosvojením, dítě získá nárok na sirotčí důchod. Dědit bude po obou rodičích. Doposud platné registrované partnerství oproti nové úpravě přiosvojení neumožňuje.

Jak to bude s adopcí?

Politici uvedli, že adoptovat dítě z dětského domova partneři nebudou moci. „Rychlou analýzou usuzujeme, že společné adopce budou nadále přístupné pouze manželům a nikoli partnerům a partnerkám,“ potvrdil to i Milde.

Už nyní je však pro všechny bez ohledu na vztahovou orientaci možné individuální osvojení dítěte. Zákon ale, jak podotkl mluvčí, už dnes preferuje ty, kteří mohou osvojit společně (tedy manžele), před těmi, jež mohou osvojit jen individuálně.

Jak to bude s pěstounstvím?

Právníci z iniciativy Jsme fér podle Mildeho ještě nemají výsledný schválený návrh (který se liší od původní předlohy) do detailu analyzovaný. „Z rychlého pohledu na novelu se nám nicméně zdá, že partneři a partnerky by měli mít v pěstounství stejná práva jako manželé. Tedy včetně společného pěstounství. Je ale možné, že nemožnost společných adopcí může negativně ovlivnit přístup ke společnému pěstounství,“ uvedl. Registrovaní partneři se společnými pěstouny stát nemohou.

Majetek a finance

Jak to bude s majetkem?

Partnerům automaticky vznikne společné jmění. Nebudou si tak muset (na rozdíl od registrovaných partnerů) ke všemu muset udělovat plnou moc. Při dědění tak na ně bude moci připadnout větší podíl než na registrované partnery, kteří jsou jen podíloví spoluvlastníci a nevztahuje se na ně žádná úprava vypořádání majetku v případě, že se jim rozpadne vztah.

Co vdovský a vdovecký důchod?

Partneři budou mít nárok na vdovský a vdovecký důchod, což registrovaní partneři nemají.

Co nárok na dávky?

Po úmrtí jednoho z partnerů přejde na druhého nárok na různé dávky, kupříkladu důchod nebo nemocenské a podobně. U registrovaných partnerů tomu tak není.

Ostatní práva

Jak to bude se svatbou?

Partneři budou mít svatbu na radnici se dvěma svědky a veškerými oficialitami jako manželé. Tedy slavnostním prohlášením před starostou, místostarostou či jiným zastupitelem. Partneři také nově získají možnost dvoudenního pracovního volna na svatbu.

Oproti tomu registrovaní partneři nemohou mít oficiální svatbu se dvěma svědky. Jde o administrativní úkon, kdy před vstupem do svazku vypisují předepsaný tiskopis, který posléze předkládají příslušnému matričnímu úřadu.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která spolupředložila novou úpravu, už loni uvedla, že stávající stav je nedůstojný. „Je to podobné aktům, které děláme my ostatní, když si například jdeme registrovat automobil,“ řekla.

Co společné příjmení?

Když dvě ženy či dva muži uzavřou partnerství, budou si moci určit, jaké společné příjmení budou používat. Při uzavírání registrovaného partnerství to udělat nemohou, musí o to případně žádat až po registraci.

Je návrh jednoznačný?

Politici novelu popisují tak, že partnerství je totožné s manželstvím, vyjma názvu a možnosti společných adopcí. Například předseda hnutí ANO Andrej Babiš na sociální síti Facebook výsledek interpretoval jako „rovná práva pro všechny a manželství zároveň zůstane svazek muže a ženy“.

A jak novelu hodnotí zástupci Jsme fér? „Z našeho pohledu není napsána jasně a dobře. Kolem jejího výkladu může být mnoho nejasností, zejména v rozsahu aplikace obdobné úpravy manželů na partnery. Úprava udržuje dvojí kategorii vztahů a lidí, protože manželství zůstane nadále výsadou párů opačného pohlaví,“ sdělil Milde.

Návrhem se bude zabývat Senát a posléze se dostane na stůl prezidentovi. Pokud projde celým legislativním kolečkem, účinný by měl být příští rok.