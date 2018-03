Kampaň Me Too má v Česku dohru. Otevřený kritický dopis

Otevřený dopis, který podepsalo přes 400 studentů, vyučujících a odborníků, kritizuje vědecké zasedání nesoucí název Právní aspekty Me Too, které proběhlo v pátek 16. března na půdě Univerzity Karlovy v Praze. Signatářům vadí, že na akademické půdě téměř výhradně zazněla jen kritika kampaně Me Too a zesměšňování samotného sexuálního obtěžování i jeho obětí.

"Dnes, v pondělí 19. března 2018, odesíláme dopis s veřejnou kritiku sympozia Právní aspekty Me Too, které proběhlo v pátek 16. března 2018 na půdě Univerzity Karlovy. Tento dopis podepsalo více než 400 osob primárně z řad studujících, absolventů/ek a vyučujících Univerzity Karlovy, včetně odborníků a odbornic v oblasti práva, genderových studií či násilí v mezilidských vztazích," píše se v úvodu dopisu. Dopis je směřován osobnostem, které sympozium zaštítily. Jedná se o předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského, předsedu Poslanecké

sněmovny Parlamentu Radka Vondráčka, primátorku hlavního města Prahy Adrianu Krnáčovou a rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimu. Kritikům sympozia se nelíbí, že ačkoliv se Sympozium prezentovalo jako odborná právní konference, jednalo se téměř výhradně o kritiku kampaně Me Too, o bagatelizaci a zesměšňování samotného sexuálního obtěžování i jeho obětí. Žádají proto osobnosti, které ji zaštítily, aby se od ní veřejně distancovaly. „Sexuální násilí je problém, o kterém je rozhodně třeba diskutovat i na akademické půdě. Jako studentky však nesouhlasíme s tím, že na naší univerzitě a s podporou rektora probíhá diskuse neodborná a názorově jednostranná, zlehčující a zesměšňující sexuální násilí. Na akci nedostaly prostor hlasy odbornic a odborníků, kteří se tématem profesionálně zabývají, ani studentek, které patří mezi nejvíce ohrožené skupiny," uvádí organizátorky protestní akce Zuzana Andreska a Kateřina Peterková.

