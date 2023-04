O Velikonocích roku 1939 přicestoval do nově vzniklého Protektorátu Čechy a Morava prošpikovaného gestapem britský superšpion Paul Dukes. Pátral po nezvěstném židovském velkopodnikateli Alfredu Löw-Beerovi, jehož chtěl z protektorátu vyvézt. Už to ale nestihl, Löw-Beer byl u Stříbra na Tachovsku nalezen mrtvý. Jeho smrt se nikdy nevysvětlila.

Paul Dukes na oficiálním portrétu, foto ze sbírky Knihovny Kongresu | Foto: Se svolením Muzea Brněnska

V roce 1940, tedy už po plném rozpoutání druhé světové války, vydal důstojník britské tajné služby MI6 Paul Dukes román An Epic of the Gestapo (česky vyšel poprvé až v roce 2021 pod názvem Tanec s gestapem). V knize popisuje události spojené s napínavým pátráním po zmizelém brněnském židovském textilním magnátovi.

Román je psán v ich-formě jako vyprávění soukromého detektiva, což byl nejen v té době mimořádně oblíbený literární žánr. Jenže základ knihy je zcela reálný. Oním soukromým detektivem nebyl ve skutečnosti nikdo jiný než Dukes sám.

Špion jako z románu

O Velikonocích roku 1939 se opravdu vydal do hitlerovskými vojsky obsazeného zbytku někdejšího Československa, pojmenovaném čerstvě jako Protektorát Čechy a Morava, aby z něj přímo pod nosem gestapa vyvedl německy mluvícího židovského textilního velkopodnikatele Alfreda Löw-Beera, pocházejícího z rodu významných německých židovských průmyslníků, podílejících se zásadním způsobem na průmyslovém rozvoji Moravy.

Dukes se o splnění tohoto úkolu poctivě snažil a tři měsíce kličkoval mezi Prahou, Brnem, Sudety a Berlínem, ale zachránit Löw-Beera nedokázal. Než se k němu dostal, bylo mrtvé tělo brněnského magnáta nalezeno poblíž železniční trati nedaleko Stříbra. Okolnosti jeho smrti nebyly nikdy přesně vysvětleny. Britský špion měl sám několik hypotéz, jak se to mohlo stát, ale do žádného většího pátrání se pustit nemohl; hrál totiž také o svůj vlastní život.

Alfred Löw Beer se svou manželkou MarianneZdroj: Se svolením Muzea Brněnska

„Přestože Velká Británie nebyla tehdy ještě ve válce s Německem, Dukesova cesta do protektorátu byla mimořádně odvážná,“ hodnotí pro Deník akci britského špiona Jana Černá, historička a kurátorka Muzea Brněnska, pod jehož správu patří i secesní brněnská vila Löw-Beer. Černá je také spoluautorkou nové knihy Piruety sira Paula Dukese, kterou sepsala se svou kolegyní Markétou Brhlíkovou.

Najděte mého manžela

Dukesův osud se protnul s osudem rodiny Löw-Beerových poprvé v dubnu roku 1939, kdy Marianne Löw-Beerová, pobývající už v londýnském exilu, požádala, aby vypátral, co se stalo s jejím zmizelým manželem. Alfred Löw-Beer, jehož dcera se stala manželkou dalšího brněnského textilního průmyslníka Fritze Tugendhata, totiž na rozdíl od ostatních členů své rodiny i rodiny Tugendhatů neemigroval, ale zůstal v okleštěném Československu, aby se pokusil o záchranu aspoň části rodinného majetku. Velice záhy měl ale poznat, že je to marná snaha.

Poprvé byl zatčen už 15. března 1939 ještě před příchodem nacistů. Policie ho sebrala časně ráno „na úřední rozkaz 1. oddělení“, který podepsal jistý doktor Schwabe, a už v 7:15 ho umístila do cely ve věznici policejního ředitelství v Brně. Týž den byl sice v 18 hodin propuštěn, ale hned následující den jej sebrali podruhé, tentokrát „na pokyn celní bezpečnostní služby“. Opět skončil ve věznici brněnského policejního ředitelství v Brně, odkud se sice stejně jako v prvním případě dostal ještě podvečer téhož dne ven, ale tyto dvě neblahé skutečnosti jej zřejmě dostatečně poučily o tom, co mu s příchodem Němců hrozí, a rozhodl se pro útěk.

Od konce března byl na útěku a v přestrojení za prostého krejčího prchal pod falešným jménem jako štvanec napříč protektorátem, teď už jen s jednou jedinou touhou: dostat se pryč a znovu spatřit svou rodinu.

S britským špionem, který mu z pověření jeho ženy přijel na pomoc, se Löw-Beer už nikdy nesetkal. Dukes se mohl nakonec jen pokusit rozluštit rébus jeho smrti. Několik možných hypotéz opravdu nadnesl, ale než se k nim dostaneme, musíme vyřešit ještě jednu otázku: Kdo byl vlastně tento anglický dobrodruh, jednající bezmála ve stylu Jamese Bonda? A proč se Marianne Löw-Beerová obrátila právě na něj?

Dobrodruh od mládí

Paul Dukes se narodil v roce 1889 v anglickém Bridgwateru jako třetí z pěti dětí do rodiny reverenda Edwina Joshuy Dukese. Jako osmnáctiletý opustil v roce 1907 rodnou Anglii a zamířil do Nizozemska, kde se i přes své mládí stal lektorem angličtiny. Brzy poté se přesunul do lotyšské Rigy, kde mu coby dvacetiletému svěřili vedení detašovaného pracoviště jazykové školy. Z Lotyšska zamířil ještě před první světovou válkou do ruského Petrohradu, kde byl přijat ke studiu na konzervatoři.

Během pobytu v Rusku věnoval také velkou pozornost tamějšímu venkovu a ještě před první světovou válkou zde podle obou autorek zkoušel bojovat proti řadě běžných chorob, které vesničany trápily v důsledku naprosté absence lékařské péče a nedostatečné osvěty. Využíval k tomu prostředky ze základního obsahu své lékárničky (ricinový olej, tablety chininu, destilovanou vodu a mýdlo), jež byly pro tehdejší ruskou vesnici nedostupné.

V Rusku zažil také revoluční rok 1917, a to nejdříve ve funkci zpravodaje anglo-ruské kanceláře, která se snažila udržet Rusko na straně spojenců, a později jako pozorovatel pod hlavičkou britského ministerstva zahraničí. Odmítl odjet i poté, co bolševici rozpoutali rudý teror a dali všechny cizince pod dohled své nové tajné policie Čeka.

Špionem v bolševickém Rusku

Dukesovo odhodlání přispělo k tomu, že ho poměrně záhy kontaktovala a naverbovala britská tajná služba. Následně byl odvelen do Británie k několikatýdennímu výcviku, po němž dostal rozkaz vrátit se do Ruska a sbírat informace o Leninově bolševické politice a o tom, jakou má mezi lidmi podporu.

Pracoval pod různými identitami, kvůli nimž často měnil podobu, a posílal do Anglie vojenské i politické depeše. Jako tajný agent působil na území bolševického Ruska necelý rok a mimo jiné se mu podle Jany Černé podařilo zachránit dvě dcery velkovévody Pavla Alexandroviče, strýce cara Mikuláše II.

„Velkovévoda byl bez soudu jedné noci zastřelen a jeho tělo bylo spolu s dalšími vhozeno do společného a neoznačeného hrobu. Dcerám se naštěstí podařilo uprchnout a Paul je bezpečně převedl přes hranice,“ píší Černá a Brhlíková v knize Piruety sira Paula Dukese. Uprchlíků, jimž Dukes pomohl přejít do svobodného světa, bylo podle nich mnohem víc, ale obě nositelky carské krve byly zřejmě nejznámější.

Do Británie se Dukes vrátil jako hrdina a v roce 1920 byl za své služby pasován krále Jiřím V. na rytíře. „Dodnes zůstává jediným člověkem, který získal Řád britského impéria výhradně za svou špionážní službu,“ uvádějí obě autorky.

Superšpion Paul Dukes rozehrál svou hru v Berlíně i v protektorátu, před vypuknutím války hodně cestovalZdroj: Se svolením Muzea Brněnska

V Británii se oženil, ale manželství se nevydařilo a v roce 1929 se zase rozvedl. Živil se přednáškovou činností a psaním knih, v nichž úročil své dobrodružné zkušenosti. Tisk si ho oblíbil, obdařil jej přízviskem „Muž sta tváří“ a budoval mu popularitu, kterou mohl Dukes ve své nové profesi dobře zhodnotit. Své agentské schopnosti tím ovšem musel nechat spát, protože začal vystupovat spíše jako celebrita než jako „muž ze stínu“.

Možnost znovu tyto vlastnosti uplatnit se mu tak nabídla až na sklonku 30. let, kdy nenasytný hitlerovský režim pohltil Československo.

Do jámy lvové

Když ho na sklonku 30. let kontaktovala Löw-Beerova manželka Marianne, měla pro něj jako výchozí bod pro pátrání informaci, že její muž se chtěl dostat do Anglie přes Švýcarsko, přičemž mu měla pomáhat skupina přátel. Svou vilu v Drobného ulici číslo 22 opustil pravděpodobně hned po svém návratu z druhého zatčení, poslal zprávu manželce a pak asi zamířil směrem k západním hranicím, ale cestou zmizel.

Vybaven těmito nemnoha údaji se Dukes rozjel v dubnu 1939 nejdříve do Německa a poté tři měsíce cestoval mezi Berlínem a Němci obsazenými Čechami. Ač se může zdát zvláštní, že „profláknutý“, navíc britský špion mohl jen tak přijet do nacisty řízené země, ve skutečnosti mu v tu chvíli jeho špionská popularita pomáhala.

„S renomé zarytého odpůrce bolševického režimu měl v době německého pohrdání Sovětským svazem velmi dobrou výchozí pozici,“ píší obě autorky.

Kromě finanční odměny mohlo být pro špiona motivací i jeho osobnostní založení, protože si Löw-Beera, jenž patřil k nejvýznamnějším židovským textilním podnikatelům v Československu, upřímně vážil.

„Dukes se s Alfredem nikdy osobně nesetkal. Nicméně v celé knize jsou patrné zmínky o tom, že Dukes cítil k Alfredovi na dálku nesmírnou úctu. Trochu v Alfredově odvážném útěku před nepřáteli a gestapem viděl sám sebe, když prchal v Rusku před nepřáteli a bolševiky,“ řekla Deníku Černá.

Rozbitá mrtvola vedle trati

Bohužel, ještě v dubnu 1939 bylo mrtvé a rozbité tělo Alfreda Löw-Beera nalezeno vedle železniční trati nedaleko Stříbra. Všechny cennosti i dokumenty, které si pravděpodobně bral s sebou, byly pryč. Dodnes se z nich nic nenašlo a okolnosti Löw-Beerovy smrti se nikdy pořádně nevyšetřily.

„Dukes ve své knize rozvíjí několik hypotéz o tom, jakým způsobem mohl Alfred zemřít. Jednou z nich je, že ho zavraždili úředníci gestapa s cílem získat jeho majetek; další, že byl zavražděn těmi, kdo mu padělali falešné doklady potřebné k útěku a báli se o odhalení; a do hry Dukes dává i vlastní sebevraždu Alfreda,“ uvedla pro Deník Jana Černá.

Podle ní ale britský superšpion nakonec upřednostnil jako nejpravděpodobnější jinou variantu. „Během svého pátrání přišel Dukes nakonec na to, že šlo pravděpodobně o nešťastnou náhodu, když se Alfred pokusil o útěk – nešťastně uklouzl na kolejích, udeřil se hlavou o koleje a zemřel na místě,“ tvrdí kurátorka.

Britský špion se v protektorátu dokonce dostal v doprovodu německé pořádkové policie až k Löw-Beerovu hrobu na hřbitově ve Stříbře. Tam mu přímo na hrobě zanechal osobní písemný vzkaz: „Pravému nezmarovi od jiného nezmara, který jej vypátral.“ Ano, vypátral, bohužel příliš pozdě na to, aby ho mohl zachránit.

Vyvražděná rodina, znárodněný majetek

Po Löw-Beerově smrti byl veškerý majetek jeho rodiny zabaven gestapem ve prospěch Říše. Jeho sestru Cecílii transportovali do terezínského ghetta, kde zemřela ještě předtím, než byla poslána do některého z vyhlazovacích táborů, další Löw-Beerovi příbuzní skončili svůj život v Osvětimi.

Po válce označily orgány obnoveného československého státu majetek rodiny Löw-Beerových za německý v důsledku toho, že podle dochovaných záznamů se rodina v rámci sčítání lidu v prosinci 1930 přihlásila k německé národnosti.

Československé ministerstvo průmyslu proto zavedlo v roce 1945 nad Löw-Beerovou textilní firmou Moses Löw-Beer národní správu. Byl to jen první krok: „Dne 27. října 1945, kdy vstoupil v platnost dekret prezidenta republiky, byl podnik znárodněn,“ upozorňuje kurátorka Černá.

Na hřbitově ve Stříbře. Zleva příslušník německé pořádkové policie, majitel pohřebního ústavu, hrobník (v hrobě), Paul Dukes a lékařZdroj: Se svolením Muzea Brněnska

Dohled národní správy nad podnikem trval do září roku 1946, poté byla firma začleněna do nově zřízeného národního podniku Moravsko-slezských vlnařských závodů se sídlem v Brně, přejmenovaném po roce 1948 na Mosilanu.

Těžký život dobrodruha

Dukes se vrátil ze své neúspěšné bondovské mise za továrníkovou záchranou v předvečer vypuknutí druhé světové války, když na sklonku srpna 1939 odletěl z Berlína zpět do Anglie speciálně vypraveným letadlem v doprovodu britského velvyslance Nevilla Hendersona.

O rok později slavil obrovský úspěch se svým románem Tanec s gestapem, v němž zbeletrizoval své pátrání po Löw-Beerovi a jako jeden z prvních rozkryl čtenářům vnitřní mechanismy fungování gestapa coby tajné policie totalitního státu. I proto román vyvolal senzaci.

Válku přežil, třebaže se opakovaně vydával přímo na válečnou frontu ve snaze získat co nejvíce informací o povaze celého konfliktu a seznámit s nimi veřejnost. „Získal také velmi jasný náhled na neutralitu. Ta podle něj ve světovém konfliktu neexistuje, neboť i nečinnost – jak se přesvědčil v případě Švédska – vyvolává zákonitou reakci,“ píše se v knize Piruety sira Paula Dukese.

V roce 1959 se znovu oženil, jeho druhou ženou se stala Diana Fitzgeraldová. Zemřel 27. srpna 1967 v Kapském Městě v Jižní Africe ve věku 78 let.