V některých věcech se s vládou nutně musíme lišit, řekl v debatě Deníku prezident Petr Pavel. Podle něj to ale mezi ním a vládou neskřípe.

Petr Pavel o svém vztahu k současné vládě | Video: Deník/Kateřina Perknerová

Kroky, které vláda dělá, jdou podle prezidenta Petra Pavla správným směrem. „Z hlediska obsahu i včasnosti jsou ale zcela nutně kompromisem. Vláda je složena z pěti stran. Nejprve musí dosáhnout kompromisu uvnitř koalice a teprve potom bojovat o kompromis s opozicí. To samo o sobě to úsilí omezuje,“ řekl.

Prezident Pavel v debatě hovořil o krocích vlády i nominaci soudce Simona

On, jak zmínil, se oproti tomu musí dívat na to, jaké řešení by co nejvíc prospělo České republice. „I proto se s vládou v některých věcech nutně musíme lišit. To ale neznamená, že bych stál proti vládě. Chápu, že politika je uměním možného, rozumím tomu, že vláda se pohybuje v nějakém prostoru, který překročit nemůže,“ řekl. A to i s ohledem na únosnost přijímaných opatření, jejich dopad na občany.

Z čistě technického hlediska si Pavel myslí, že konsolidace veřejných peněz by vyžadovala razantnější kroky. „Na druhou stranu chápu, co je politicky únosné. A oceňuji to, že vláda má odvahu učinit aspoň ty kroky, které učinila. I když jí můžeme vyčítat možná malou razanci,“ řekl.

Někdy chybí komunikace

Moderátorka Kateřina Perknerová reagovala, že vyčítat jí může některé chaotické kroky, třeba dění kolem novely zákoníku práce, která zdvojnásobuje počet dobrovolných přesčasů lékařů, jimž se to nelíbí. Několik ministrů chce narychlo sešít novelu, kde by to upravilo, což prezident nazval vytloukáním klínu klínem.

Opozice navrhla úpravy konsolidačního balíčku. Ministerstva je ale odmítla

Pavel potvrdil, že při jeho cestě Jihomoravským krajem se na tuto normu ptali občané i starostové. „To je právě jedna z věcí, které vládě můžeme vyčíst. Nevím, jestli to přičítat tlaku okolností, nebo prostě tomu, že v některých případech chybí komunikace. A to možná i mezi ministry a relevantními složkami, ať už jsou to odbory nebo různé odborové svazy,“ sdělil.

Působí to podle něj chaoticky. „Když hovořím s ministrem, sdělím mu dotaz nebo výhradu, a slyším „no tak to potom opravíme další legislativou“. Skutečně to nepůsobí příliš důvěryhodně. V tomto ohledu musím souhlasit s kritikou řady občanů, že kroky vlády někdy nepůsobí promyšleně,“ uvedl prezident.

Pusťte si celý záznam páteční debaty s prezidentem Petrem Pavlem:

Zdroj: Deník/Kateřina Perknerová

Co vše najdete v záznamu z debaty:

• kroky vlády premiéra Petra Fialy

• vystoupení prezidenta na půdě NATO

• český velvyslanec v Rusku

• slovenské volby

• dění v prezidentské kanceláři

• nominace Pavla Simona na ústavního soudce