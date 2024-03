Při kladenské debatě s prezidentem Petrem Pavlem, kterou pořádal Deník, přišlo na řadu i několik ožehavých otázek z publika. Milan Hamerský chtěl vědět, jak se prezident staví k otázce eutanazie. Hlava státu se jednoznačně vyjádřila pro možnost v České republice eutanazii za jasně stanovených pravidel povolit.

Prezident Petr Pavel debatuje s Kladeňáky. | Foto: Deník/Michal Bílek

Má, či nemá člověk právo odejít ze světa dobrovolně? Respektive za asistence při eutanazii. I takový dotaz zazněl z řad publika při Deníkem pořádané kladenské debatě s prezidentem Petrem Pavlem. „Máte spoustu liberálních hodnot. Ale čeští politici jsou konzervativní. Sám jste se ve své prezidentské kampani několikrát kladně vyjádřil k otázce eutanazie. Vláda ji řeší již šestnáct let. A nyní je návrh zákona opět na stole. Myslíte, že tento institut u nás bude, nebo zase budeme šestnáct let čekat?“ optal se hlavy státu Milan Hamerský.

Debata s prezidentem Petrem Pavlem:

Při odpovědi Pavel nechtěl predikovat budoucnost a doplnil, že česká politická scéna je pro něj v tomto stále nečitelná. Sám totiž doufal, že projde třeba i Istanbulská úmluva a manželství pro všechny. „I z tohoto ohledu si netroufnu tvrdit, jak debata o eutanazii dopadne. Mám však svůj pohled na celou věc a chci, abychom tu debatu vedli a dopracovali se k tomu, že za stanovených podmínek bude i u nás možná. Jsem člověk, který rád rozhoduje o svém vlastním životě a taky bych rád rozhodoval o tom, jakým způsobem bych z něho chtěl odejít,“ uvedl prezident.

Následně dodal, že pokud by byl v situaci, která by pro něj byla neúnosná a sám cítil, že je přítěží pro své okolí, rád by odešel z tohoto světa způsobem, který by považoval za důstojný. „To bych samozřejmě rád dopřál všem podobně smýšlejícím lidem, ale nikomu ten názor nevnucuju,“ řekla hlava státu.

Někde je povolená i u dětí

V současnosti je eutanazie legální v Belgii, Lucembursku, Kolumbii, Nizozemsku, Španělsku, Kanadě a na Novém Zélandu.

Zatímco v Lucembursku je legální pouze v případě nevyléčitelně smrtelně nemocných, v Nizozemsku a Belgii je legální, aby lékař na žádost usmrtil tělesně zdravého člověka, jelikož má deprese či demenci. A to i přestože člověk s demencí má sníženou schopnost uvažování. V roce 2011 se v Belgii pro eutanazii rozhodlo 1133 pacientů, kteří většinou trpěli pokročilou formou rakoviny. O dva roky později se Belgie stala také první zemí na světě, kde byla legalizována dětská eutanazie bez ohledu na věk. V Nizozemsku může eutanazii podstoupit i těžce handicapovaný kojenec.

V Německu a Švýcarsku je eutanazie legální pouze jako asistovaná sebevražda. To znamená, že akt usmrcení nevykonává napomáhající osoba, ale člověk, který chce odejít ze světa, sám, například tak, že sám vypije nápoj, který mu připravili.

V České republice se o legalizaci eutanazie snaží od roku 2007 právě právník Milan Hamerský, který se účastnil debaty v Kladně. V roce 2008 připravil návrh zákona o důstojné smrti pro senátorku Václavu Domšovou (nestraník). Upravený návrh zákona v roce 2016 předložila skupina poslanců v čele s Jiřím Zlatuškou (ANO). V roce 2020 předložila návrh zákona skupina poslanců za Pirátskou stranu a část Hnutí Ano. V březnu 2021 byl zaregistrován Spolek pro uzákonění eutanazie, který usiluje o legalizaci eutanazie. Zatím ale nikdo neuspěl.