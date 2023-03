Český prezident Petr Pavel a jeho slovenská kolegyně Zuzana Čaputová zvažují společné zahraniční cesty, mezi prvními na válkou zasaženou Ukrajinu. Uvedli to po setkání v Bratislavě, kterou si Pavel vybral jako cíl své první zahraniční cesty ve funkci hlavy státu. Česko a Slovensko by podle obou politiků také mohly více spolupracovat například v boji proti dezinformacím.

Český prezident Petr Pavel zahájil dvoudenní návštěvu Slovenska, 13. března 2023, Bratislava. V prezidentském paláci se setkal se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou | Foto: ČTK

Pavla, který je na návštěvě Slovenska i se svou chotí Evou, dopoledne uvítala Čaputová na nádvoří svého úřadu v Bratislavě. Oba politici pak společně absolvovali přehlídku čestné prezidentské stráže a slavnostní ceremoniál, jehož součástí bylo i přivítání chlebem a solí.

Prezidenti Česka a Slovenska po jednání informovali o záměru společných zahraničních cest. Podle Čaputové by mohly posílit zájmy, které obě země spojují. Oba v dubnu počítají s návštěvou Ukrajiny, Pavel ale nechtěl přibližovat konkrétní přísliby, se kterými by do Kyjeva mohl jet.

Co čekat od nového českého prezidenta? Petr Pavel bude pravidelným hostem Deníku

Pavel na návštěvě podotkl, že obě země čelí stejným problémům, které vycházejí především z konfliktu na Ukrajině. Dopadají podle něj nejen na ekonomickou, ale i sociální situaci v Česku i na Slovensku. Je proto důležité, aby politici občanům připomínali, že za konfliktem stojí Rusko, dodal. Čaputová uvedla, že za velkou výzvu považuje informační válku a ruský vliv na dezinformační scéně. Uměla by si v tomto ohledu představit bližší spolupráci s Českem.

Co se týká další zahraniční spolupráce, Pavel prohlásil, že uskupení zemí Visegrádu, ke kterým kromě Česka a Slovenska patří ještě Polsko a Maďarsko, vnímá spíše jako konzultační fórum. Nemá podle něj ambice na detailní koordinaci zahraniční nebo bezpečnostní politiky. Dovede si ovšem představit prostor pro konzultace a spolupráci v řadě oblastí, jako jsou ekonomická, obchodní a kulturní. Potenciál vidí v možné užší spolupráci mezi V4 a baltskými zeměmi.

Klíčové momenty inaugurace Petra Pavla: Respekt, návrat standarty i dojemné díky

Čaputová dnes podobně jako při Pavlově inauguraci uvedla, že je ráda, že v čele státu, který je Slovensku nejbližší, stojí člověk se stejnými hodnotami. „To je nejlepší základ pro další spolupráci, na které jsme se dohodli ve vícero oblastech. Oba jsme vyrůstali v době Československa a dnes můžeme společně slavit velmi přátelské, pozitivní a konstruktivní vztahy dvou samostatných států,“ uvedla Čaputová.

Uctění památky Masaryka

Pavel dnes od své kolegyně dostal darem obrázek od známého slovenského karikaturisty Martina Šútovce, první dáma Česka zase převzala brož. Čaputová dostala sadu šperků. Prezidenti Česka a Slovenska po společném obědě položením věnců uctili zakladatele Československa (ČSR) Tomáše Garrigua Masaryka a Milana Rastislava Štefánika u jejich památníků v Bratislavě. Pavel se poté setkal se slovenským premiérem Eduardem Hegerem.

Po tragikomickém závěru na Slovensku padla vláda. Následovat mohou čtyři scénáře

Po schůzce s Hegerem Pavel položí květiny u bratislavského gaybaru Tepláreň (Teplárna), kde útočník loni v říjnu zastřelil dva lidi. Uctí také památku novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové, kteří byli zastřeleni v roce 2018. Spolu s Čaputovou vpodvečer rovněž vystoupí při veřejné diskusi.

Návštěvu Slovenska Pavel zakončí v úterý, kdy se sejde se šéfem slovenské sněmovny Borisem Kollárem a pak s mladými osobnostmi z nevládních organizací