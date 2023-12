Palestinci? Regulérní opice, vybombardovat, napsal Novotný. Pak se omluvil

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný (ODS) nechodí k ostřejším výrazům daleko. Naposledy na začátku týdne na síti X (dříve Twitter) nazval Palestince „regulérními opicemi“, které by vybombardoval. I když se za tento výrok později omluvil, není to jeho první přešlap. I další čeští politici se v minulosti proslavili kontroverzními výroky. U Palestiny to byl například bývalý prezident Miloš Zeman, otázku Romů pak drsně komentoval současný senátor za KDU-ČSL Jiří Čunek.

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný | Foto: Deník / Dimír Šťastný