Prezident Petr Pavel i přes výhrady podepsal vládní penzijní novelu, která mimo jiné zpřísňuje pravidla předčasných důchodů a upravuje řádné lednové valorizace penzí. Nynější mimořádné valorizace, které nastávají při vyšším růstu cen, nahradí dočasný přídavek. O podpisu zákona informoval v tiskové zprávě Hrad.

Český prezident Petr Pavel | Foto: ČTK

Pavlova mluvčí Markéta Řeháková ve čtvrtek po prezidentově jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS) uvedla, že hlava státu buď novelu vetuje, nebo ji podepíše později. Kabinet přitom chtěl účinnost některých opatření už od 1. září, v takovém případě by ale novela musela vyjít ve sbírce zákonů ve čtvrtek.

Novela podle Pavla upravuje mimořádné valorizace penzí způsobem, který by při dalším inflačním výkyvu vedl k nákladnějšímu řešení, než je to dnešní. Zároveň považuje za problematickou náhlost zkrácení doby možného odchodu do předčasného důchodu z pěti na tři roky před standardním důchodovým věkem.

Jurečka výtky Pavla k důchodům respektuje. Šetřit ale prý nebylo hlavním cílem

Novela jako celek jde ale podle Pavla správným směrem, proto ji podepsal. Výhrady sdělil osobně Fialovi a ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL). Zároveň obecně apeloval na respektování lhůty pro posouzení zákonů dané ústavou.

Každý měsíc stojí miliardy, řekl Fiala

Ministr práce Marian Jurečka uvedl, že výhrady hlavy státu respektuje, zároveň ale zmínil několik bodů, se kterými nesouhlasí. Uvedl například, že primárním cílem novely není šetřit peníze, ale zamezit rozevírání nůžek mezi vysokými a nízkými důchody. Nesouhlasí také s tím, že by v případě změny lhůty pro odchod do předčasného důchodu bylo nutné přechodné odobí.

Premiér Petr Fiala v souvislosti s prezidentovým otálením uvedl, že každý měsíc, po který vláda neplní plán spojený se změnou důchodového systému, stojí miliardy korun. Kabinet přitom chtěl účinnost některých opatření již od 1. září. Fiala během dnešní tiskové konference o směřování českého průmyslu zopakoval, že ve čtvrtek s prezidentem probrali argumenty spjaté se změnami.