Prezident Petr Pavel odmítl tvrzení, že by otálel s podpisem penzijní novely. Podle něj si měla vláda naplánovat takový harmonogram schvalování zákona, aby bylo možné využít pro posouzení všechny stanovené lhůty. Míní, že kabinet před schválením nevedl dostatečně intenzivní informační kampaň o chystaných změnách v předčasných penzích, aby se na ně lidé mohli připravit. Pavel to řekl novinářům v Karlovarském kraji při zahájení školního roku. Ministr práce a sociálních věcí a vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) již dříve uvedl, že lidé o vládním záměru věděli od dubna.

Prezident Petr Pavel | Foto: Profimedia/Anna Boháčová/Mafra

Důchodová novela zkracuje možnost jít do penze dřív z pěti na tři roky, zvyšuje krácení pobírané částky, zpomaluje růst penzí při pravidelné valorizaci a mění podobu mimořádné valorizace. Vláda původně počítala s tím, že by změny mohly platit od září. Prezident na konci srpna sdělil, že má k normě výhrady a rozhodne, zda ji vetuje, nebo podepíše později.

Podpis připojil 1. září, účinnost tak bude od října. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v neděli řekl, že by kvůli měsíčnímu odkladu mohlo jít do předčasné penze až o 10 tisíc lidí víc, jen příští rok by to mohlo stát až čtyři miliardy korun. Podle některých politiků Pavel s podpisem otálel.

Odklad novely? Do předčasné penze může zamířit až 10 tisíc lidí, míní Jurečka

„(Vláda) měla také přijmout takový harmonogram, který by umožňoval schválení zákona do této lhůty s využitím všech lhůt na posouzení. Já jsem tu novelu dostal 24. srpna, 28. srpna jsem se jí mohl začít věnovat a 1. září jsem ji podepsal, přičemž prezident má na posuzování každého zákona 15 dní. Já jsem ji podepsal ještě před polovinou tohoto termínu. Pokud mi někdo chce vyčítat, že jsem váhal, pak by se měl podívat na celý ten harmonogram a uvědomit si, že novela v Senátu ležela třeba měsíc, u mě necelý týden,“ řekl prezident.

Pavlovy výhrady

Pavel měl k novele výhrady. Poukazoval na to, že nový model mimořádné valorizace je dražší než ten dosavadní. Dnes řekl, že pokud by inflace v budoucnu zas strmě rostla, kvůli nákladnější nové podobě mimořádného přidávání by pak vláda znovu musela přijímat nárazově nějaký zákon k regulaci výdajů. Pavlovi chyběla v novele také přechodná lhůta pro zpřísnění předčasných penzí. Jurečka několikrát zopakoval, že lidé o vládním záměru věděli od dubna.

Prezident Pavel podepsal důchodovou novelu. Navzdory výhradám

„Argument, že o tom lidé věděli už od dubna, moc neobstojí, protože lidé by přece měli mít možnost nejenom se s tím seznámit, ale také si zvážit, jestli a za jakých podmínek se jim vyplatí žádat o předčasný důchod,“ řekl prezident. Podotkl, že se tak šedesátníkům „ze dne na den“ zkrátila doba pro možný odchod do předčasné penze. Dodal, že průměrně 10 tisíc lidí žádá o předčasný důchod v poslední době každý měsíc.

„Vláda naplánovala důchodovou novelu, která je vlastně prvním krokem k důchodové reformě, tak, aby platila od 1.9. Podle mého názoru měla v tomto úsilí vyvinout velice intenzivní informační kampaň, aby lidé, kterých se to týká, věděli, do čeho jdou, tedy jestli se jim vyplatí, nebo nevyplatí o předčasný důchod žádat,“ uvedla dnes hlava státu.