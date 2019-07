Pokud předseda vlády navrhne odvolat ministra, česká ústava nedává prezidentovi žádný prostor k vyjednávání či zvažování pro a proti - hlava státu má povinnost takovému návrhu vyhovět, a to bez zbytečného odkladu. Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský to řekl v rozhovorech pro Český rozhlas Plus a týdeník Respekt. Nečinnost prezidenta Miloše Zemana, který ani po měsíci nerozhodl o návrhu premiéra Andreje Babiše (ANO) na odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), není podle něj v souladu s ústavním pořádkem.

"To není založení pravomoci prezidenta, to je založení povinnosti prezidenta," poznamenal Rychetský ke zmíněnému článku ústavy v ČRo Plus.