Co novinka znamená pro žáky? Revize je podobná jako kdysi u angličtiny. Do výuky se bude začleňovat od nižších tříd, zaměří se na to více vyučovacích hodin. Na úkor ostatních předmětů. V informatice budou programovat, pracovat s roboty, mimo ni třeba při laboratorních pokusech sbírat data a pracovat s nimi. Základní digitální dovednosti se rozdrolí do dalších oborů, v českém jazyce využijí textové editory, v hudebce programy na úpravu hudby, ve výtvarce grafické. Konkrétní začlenění záleží na jednotlivých školách.

Jak jsou na tom aktuálně se zaváděním změn do výuky?

Polovina škol do procesu naskočila, většina ale zatím ne naplno. Druhá polovina váhá. Jsou tací, co nevěří, že informatika je pro žáky až tak důležitá. Další školy si stěžují, že neví s čím pracovat, jaké vybavení zakoupit. A když ho získají, neví, jak ho efektivně ve výuce používat. Není žádoucí, aby nové pomůcky až v řádech statisíců končily ve skříních a využívaly se málo, jako se to mnohdy stávalo.

Pane řediteli, už je čas. Digitální revoluce rozdělila školy, brzdí ji i učitelé

Takže problém není v nedostatku peněz na moderní pomůcky?

Financování je v zásadě dostatečné. Školy se mohou přihlásit o státní, ale i evropské peníze.

Jak jsou na tuto revizi připraveni učitelé?

Impuls k přípravě nových učitelů na vysokých a pedagogických školách přišel pozdě. Vím to i od mladých lidí, kteří své studium zakončují. Absolventi naskakují do nové výuky s nedostatečnými znalostmi pro tuto zásadní revizi. Ministerstvo školství to mělo řešit už před pěti deseti lety. Za mě je to největší problém.

Mohou se někde dovzdělat?

Částečně jim pomůže portál ministerstva školství imysleni.cz. Na tomto webu učitelé najdou modelové školní vzdělávací programy. Jiných projektů v Česku moc není. My se v poradenství mimo jiné věnujeme i pomůckám, třeba micro:bitu, ke kterému zpracováváme tematické plány a vyrábíme elektroniku vhodnou pro výuku.

Moderní technologie, jako brýle pro virtuální realitu a 3D tisk a micro:bit, využívají při výuce děti na základní škole v Ostrožské Lhotě na Zlínsku.Zdroj: Deník/Přemysl SpěvákCo je micro:bit



- Malé zařízení a platforma z oblasti robotiky původně určená pro výuku informatiky, ale využitelná i v dalších předmětech.



- Obsahuje LED diody a programovatelná tlačítka.



- Micro:bit mohou i školáci na nižších stupních jednoduše programovat pomocí několika programovacích jazyků.



- Rozšiřující desku pro micro:bit od OMG Robotics lze využít pro připojování periferií v informatice, pro připojení pH sondy u měření v chemii, nebo se po připojení tenzometru školáci učí základní veličiny SI tabulky.