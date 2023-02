Pavel pojede na Slovensko v týdnu po inauguraci. Chce spolupracovat s Čaputovou

ČTK

Zvolený český prezident Petr Pavel by chtěl jet návštěvu Slovenska v týdnu po své inauguraci. Řekl to v pátečním rozhovoru se slovenskou agenturu TASR. Slavnostní uvedení do úřadu nové hlavy státu se uskuteční 9. března.

Volební štáb prezidentského kandidáta Petra Pavla, druhé kolo prezidentských voleb, 28. ledna 2023, Praha. Vítězi Petru Pavlovi osobně pogratulovala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová (vpravo). | Foto: Deník/Lukáš Kaboň