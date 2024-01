Podle předsedy Sdružení pěstounských rodin Pavla Šmýda by do roku 2025 mohl být dostatek přechodných i dlouhodobých pěstounů.

Pavel Šmýd ze Sdružení pěstounských rodin | Foto: se svolením Sdružení pěstounských rodin

Bude do 1. ledna 2025 dostatek pěstounů a osvojitelů, aby se mohly zrušit dětské domovy pro děti do tří let?

Je to vize, které chceme dosáhnout. Vede k ní spousta dílčích kroků. Třeba zrychlení řízení s přechodnými pěstouny, aby jich bylo možné více nabrat a zlepšilo se jejich postavení. Mnohé kraje již dnes dávají děti ze zcela nefunkčních rodin do dlouhodobé péče osvojitelům. Také děti, které nejsou právně volné, ale pocházejí z naprosto nefungujících rodin, jdou do dlouhodobé pěstounské péče.

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ: Zákon čekají změny, jejichž cílem je usnadnit a zrychlit proces žádosti o osvojení nebo o pěstounskou péči:

Takže takzvané kojenecké ústavy už definitivně nebudou potřeba?

Existují velké rozdíly mezi kraji. Třeba kojeňák v Mostě je v podstatě velká fabrika. Tato oblast je sociálně velmi zraněná. Dopadne to zřejmě tak, že se děti z pohraničí budou posílat do vnitrozemí. Termín rušení kojeňáků by mohl vyjít. Kdyby ne, musela by sněmovna termín znovu posunout.

Co říkáte tomu, že by příbuzenští pěstouni nemuseli být pod dohledem žádné doprovázející organizace, pouze Orgánu sociálně-právní ochrany dětí?

Tyto rodiny by mohly být z dohledu vyjmuty, bývají zcela funkční. Často jde o strýce a tetu, kteří se ujali příbuzných, jimž rodiče třeba zahynuli při autohavárii. Starají se o ty děti jako o vlastní.