Lidské oko je hlavní a zároveň nejcitlivější smyslový orgán. Vnímáme přes něj většinu informací o světě kolem nás. Jenže zrak lidí se zhoršuje. K šedému nebo zelenému zákalu, krátkozrakosti či dalekozrakosti se přidávají nemoci sítnice a nově také pandemie suchého oka. Jak tedy o zrak pečovat? Lze spojit oční chirurgii a baťovské principy? Co je bostonská rohovka a jak pomáhá lidem, kteří byli dlouho slepí? Nejen na tyto otázky mi odpovídal jeden z nejlepších očních chirurgů na světě, primář zlínské kliniky Gemini Pavel Stodůlka, který má za sebou desítky tisíc operací.

Nedávno jsem oftalmologa vyhledala. Už jsem nechtěla brýle, protože je neustále někde zapomínám a k mému aktivnímu životu jsem si představovala být spíše bez nich. Odešla jsem ovšem s nepořízenou. I přesto, že trpím vetchozrakostí, což je tzv. nemoc krátkých rukou, kdy do dálky člověk vidí dobře, ale potřebuje brýle na čtení, mi byla operace zamítnuta,“ vysvětlil mi primář Stodůlka. Uznávaný chirurg jako první provedl laserový zákrok metodou Lasik, další prvenství mu patří za implementaci umělé rohovky bostonského typu a k unikátům patří i nedávná operace krátkozrakosti metodou ReLex smile.

„Existují na to nějaké metody. My jsme sami dokonce vyvinuli takzvanou mikročočku s opticky kvalitního kolagenu, která umožňuje zlepšení vidění do blízka a čtení bez brýlí, ale vidění do dálky se často opravdu trošku horší, a proto jsme s tím konzervativní,“ dodal.

Tak si holt počkám, až nepoznám, jestli v dálce stojí sloup, strom, nebo nic. A zatím si pořídím nějaké další designové brýle. Těch si nešlo nevšimnout i na zdravotním personálu. Automaticky mi naběhla otázka, proč nedělají reklamu tomu, kde pracují, a spousta z nich místo operace nosí brýle?

„Myslím, že je dobré mít pochybnosti, nicméně ty laserové operace, kterými zbavujeme v současné době lidskou populaci od očních vad a brýlí, jsou opravdu jedny z nejbezpečnějších zákroků na lidském těle. Provádíme je už dlouho a jsou takzvaně vycizelované – vypilované k dokonalosti. Osobně jsem operoval celou řadu lékařů na našich klinikách i jinde. Existují dokonce statistiky, že operace zraku u očních lékařů převyšují tu běžnou populaci,“ reagoval primář.

Co je makulární degenerace a koho trápí? To i mnohem více se dozvíte v podcastu Bohumily Čihákové:

I přesto jsou lidé, kteří se brýlí nechtějí zbavit, protože mají třeba jen jednu nebo dvě dioptrie a brýle mají rádi a jsou s nimi spokojení. Nebo se brýlí zbavit nemohou, protože mají jinou oční vadu, jako je tenká rohovka, nebo suché oko.

V podcastu také uslyšíte, co je to syndrom suchého oka, kdy vzniká a jaké další oční choroby jsou nebezpečné nebo ovlivňují náš zrak a následně i psychiku a kvalitu života. Koho trápí makulární degenerace, jaký je rozdíl mezi zeleným a šedým zákalem a jaké oční vady laser dokáže odstranit.

Primář MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., FEBOS-CR Studium medicíny na Univerzitě Palackého v Olomouci ukončil v roce 1989 s vyznamenáním a pochvalou rektora. V roce 2000 absolvoval postgraduální studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové s tématem disertace o metodě LASIK, kterou v ČR zavedl. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., FEBOS-CRZdroj: Deník/Bohumila ČihákováZkušenosti s oční chirurgií sbíral i po světě, hlavně v Kanadě. Působil jako přednosta očního oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně. V roce 2003 založil soukromou oční kliniku Gemini – největší soukromou oční kliniku v Česku. Několik očních operací, například centraci vychýlené lidské čočky, implantaci presbyopické fakické čočky nebo odstranění vetchozrakosti pomocí laseru ReLEx Smile, provedl jako první oční chirurg na světě a řadu očních operací zavedl jako první v Česku. Vyvíjí nové lasery pro oční chirurgii, jako např. CAPSULaser. Přednáší na prestižních mezinárodních očních kongresech, vyučuje v kurzech pro zahraniční oční lékaře a byl zvolen prezidentem AECOS – Americko–evropského kongresu oční chirurgie. V roce 2019 si Pavel Stodůlka na své konto připsal další dvě světová prvenství – jako první oční chirurg na světě provedl operaci šedého zákalu novým femtomatrixovým laserem, který jako jediný disponuje robotickým ramenem a zároveň je nejrychlejším na světě. Druhým prvenstvím byla operace, takzvaná rotace lentikuly, která sníží astigmatismus oka pacienta (nesprávné zakřivení rohovky). Pravidelně se umisťuje v žebříčku nejoblíbenějších lékařů v Rakousku, v roce 2021 byl zvolen již potřetí. Jako první oční chirurg provedl laserovou operaci očí metodou CLEAR v Česku a Rakousku. Od roku 2022 je nositelem medaile Za zásluhy 1. stupně. Koncem roku 2022 převzal cenu profesora Emilia Campose za inovaci v oftalmologii. Zdroj: LASIK