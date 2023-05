Prezident Pavel souhlasí s volbou Beka a Dvořáka. Ministry je jmenuje ve čtvrtek

ČTK

Prezident Petr Pavel nevidí problém se jmenováním Mikuláše Beka (STAN) ministrem školství a Martina Dvořáka ministrem pro evropské záležitosti. Oba do funkce jmenuje ve čtvrtek. Premiér Petr Fiala (ODS) je následně uvede do funkce. Prezident a předseda vlády to řekli po dnešní večerní schůzce na Pražském hradě. Dosavadní ministr pro evropské záležitosti Bek (STAN) ve funkci nahradí ministra školství Vladimíra Balaše (STAN), který předminulý týden rezignoval kvůli dlouhodobým zdravotním problémům spojeným s proděláním covidu-19. Beka v jeho dosavadní funkci vystřídá náměstek ministra zahraničí Dvořák (STAN).

Prezident Petr Pavel a premiér Petr Fiala 2. května 2023 na tiskové konferenci po setkání na Pražském hradě. | Foto: ČTK