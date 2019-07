Nyní svoje návrhy připravily dvě skupiny poslanců, v létě se k nim přidají senátoři a ministerstvo spravedlnosti zpracovalo vlastní představu. Všichni chtějí, aby skončil stav, kdy nejvyššího státního zástupce může vláda kdykoli a bez důvodu odvolat. Proto zavádějí funkční období pro vedoucí funkcionáře státního zastupitelství.

Zákonodárci si přejí deset let pro nejvyššího žalobce a sedm pro ostatní vedoucí návladní. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová chce sedm let bez rozdílu. Napříště by mohl vedoucí žalobce skončit jen na základě kárného soudního řízení.

Kardinální rozdíl je v tom, odkdy by se funkční lhůta měla počítat, což řeší přechodná ustanovení. Na jejich znění se dokonce neshodli ani členové ústavně-právního senátního výboru. Části jejich včerejšího jednání se účastnil i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který preferuje, aby hlava soustavy zůstala ve funkci deset let od platnosti normy.

Končit postupně

„Jestli panuje tak velká obava z toho, abych pracoval dál ve funkci nejvyššího státního zástupce, prohlašuji, že klidně skončím s účinností novely tohoto zákona,“ uvedl Zeman. Podle něj je zásadní, aby předpis zaručil, že vedoucí funkcionáři soustavy končili postupně.

„Podle ministerského návrhu by se mohlo stát, že v jednom roce se bude měnit 30 vedoucích státních zástupců, takže každých sedm let by se obměňovala třetina funkcionářů, což je nekoncepční a vadný krok, který může ohrozit akceschopnost soustavy,“ sdělil Zeman.

Zdůraznil, že by se všichni aktéři měli dohodnout na jednom znění a netrvat na svých verzích: „Velice bych si přál, aby návrhy byly vedeny jedinou ambicí, a sice tou, jak zlepšit fungování soustavy státního zastupitelství a jak ji udělat nezávislejší.“

Šéf senátního ústavně-právního výboru Miroslav Antl (za ČSSD) míní, že není třeba čekat na předložení vládní předlohy. „Teprve se připomínkuje a má mnoho sporných ustanovení, zřejmě se o ní bude diskutovat dlouho. My ale chceme, aby užší novela prošla co nejdříve a byla účinná k 1. lednu 2020,“ řekl.

Antl také podpořil Pavla Zemana v názoru, že by státní zastupitelství nemělo být zařazeno pod moc výkonnou. V tomto smyslu by podle Zemana měla být změněna Ústava ČR. To překvapilo ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO). „Zatím nic takového nemám na stole. Pan nejvyšší státní zástupce činí návrh na ústavní změnu po osmi letech svého pobytu ve funkci, aniž by tuto možnost zmínil dříve. Činí tak až v momentě, kdy novela o státním zastupitelství již byla dána do připomínkového řízení a bez vědomí ministerstva spravedlnosti,“ reagovala pro Deník na Zemanova slova Benešová.