Prezident o víkendu kritizoval úmysl nejvyššího státního zástupce přezkoumat předběžný návrh auditu z Bruselu týkající se údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). "Nebudu s panem prezidentem polemizovat nad jeho invektivami vůči mé osobě. Přijde mi to jako zbytečná ztráta času. Na jeho vyjádření je zajímavé snad pouze to, že nepřímo potvrdil, že bylo uvažováno o mém odvolání," sdělil na dotaz ČTK Pavel Zeman.

Návrh auditní zprávy Evropské komise popisuje čerpání evropských dotací a údajný střet zájmů premiéra. Sedmdesátistránkový text zveřejnila v pátek média. Auditoři se zaměřují na čerpání dotací firmami z holdingu Agrofert, který Babiš vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů. Nejvyšší státní zastupitelství chce vypracovat vlastní analýzu návrhu auditu. Podle Pavla Zemana jsou zjištění v navrhovaném dokumentu závažná a mohla by zavdávat podezření na trestný čin. Babiš obvinění ze střetu zájmů odmítá.

Prezident o víkendu v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Frekvence 1 výrok Pavla Zemana zhodnotil tak, že se chce nejvyšší žalobce zviditelnit. "O Pavlovi Zemanovi se říká, že je to naprosto neviditelný státní zástupce. On už je tam osm let a nezanechal po sobě absolutně žádnou stopu," prohlásil Miloš Zeman. "Nu a nyní, protože kvůli jeho nicnedělání začaly opravdu diskuse o jeho odvolání, tak považoval za nutné se zviditelnit. Nu a způsob, kterým to udělal, patrně povede k tomu, že hned tak odvolaný nebude," dodal.

Za Pavla Zemana se dnes postavila Unie státních zástupců. "Je krajně nevhodné, pokud prezident republiky osobně útočí na nejvyššího státního zástupce s argumentem, že \'se o něm něco říká\'," napsal stavovský spolek na svém facebookovém profilu. "Pavel Zeman ve funkci nejvyššího státního zástupce zanechal velmi výrazné stopy, třeba tím, že právě za jeho éry se státní zástupci začali pouštět do odhalování a stíhání tzv. velkých kauz týkajících se závažné trestné činnosti ve vysokém byznysu a politice," doplnila unie.

Kauza Čapí hnízdo

Babiš čelí trestnímu stíhání kvůli obvinění z dotačního podvodu v takzvané kauze Čapí hnízdo. Obavy z odvolání nejvyššího státního zástupce a ovlivňování premiérova trestního stíhání se objevily po výměně ministra spravedlnosti. Proti nové ministryni spravedlnosti Marii Benešové se konají od konce dubna demonstrace po celé republice. Benešová odmítla, že by hrozilo narušování nezávislosti justice.

Babiš už dřív řekl, že předběžný auditní návrh je plný nepravd, které budou české úřady v příštích měsících vysvětlovat a vyjadřovat se k nim. Pavel Zeman v reakci na Babišova slova uvedl, že policie a státní zastupitelství musí konat vždy, pokud se dozvědí o podezřeních z trestného činu.