Zeman uvedl, že do funkce nastupoval s několika předsevzetími a že velká většina z nich se podařila splnit. "Zejména navrácení či spíše zvýšení důvěryhodnosti státního zastupitelství ve společnosti, což se podle mně podařilo. Ze státního zastupitelství se stala naprosto respektovaná instituce, která je zásadní pro fungování právního státu v kterékoliv zemi a u nás také," uvedl Zeman.

Podařilo se podle něj také nastavit mechanismus zajišťování výnosů z trestné činnosti. V současnosti je to šestinásobek hodnot, které se zajišťovaly před rokem 2011. Částka se pohybuje mezi 6,5 až deseti miliardami korun ročně. Za důležité považuje, že odstartovala i debata o způsobu trestání.

Efektivní a přiměřený trest

"Mám radost z toho, že od klasického českého rčení 'zavřeme ho, až zčerná', přecházíme k tomu, že trest má být efektivní a přiměřený. V tomto směru chci vyzdvihnout ukládání peněžitých trestů a poděkovat všem kolegům, soudcům a státním zástupcům, kteří na tom aktivně participují," řekl Zeman. V minulém roce jde o více než 21 procent uložených peněžitých trestů, před pěti lety to bylo kolem čtyř procent.

Formu trestání ale Zeman považuje jako nedořešenou otázku a výzvu do budoucna. Diskuse o tomto by se měla podle něj rozproudit především na politické úrovni, protože nastavení trestní politiky státu náleží parlamentu.

"Tam by se měla nastolit debata, jak máme nastavené trestání, jestli není zbytečně přísné a zda bychom podobného výsledku nedokázali dosáhnout například kombinací kratších trestů odnětí svobody s různými alternativními sankcemi, ať už jsou to peněžité tresty, obecně prospěšné práce, případně domácí vězení, ale v kombinaci s určitými výchovnými programy v rámci prevence kriminality, které by následovaly po vykonání trestu uloženého soudem," uvedl Zeman. Uvedl, že v tomto má Česká republika velký dluh a stálo by za úvahu vydat se tímto směrem.

Zeman svoji rezignaci oznámil v polovině května, mezi důvody zmínil i tlak ze strany ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO). "Co se týče nátlaku ze strany politiků, já jsem o jednom hovořil při své rezignaci. Vnímám to tak, že justice jako taková, kam patří soudy a státní zastupitelství, je velice křehká entita, která nemá v podstatě způsob, jak se efektivně bránit proti různým atakům, ať už ze strany veřejnosti, politiků či médií. Vychází to z toho, že justice je konzervativní, a je to tak správně," uvedl Zeman.

Podle některých hlasů je škoda, že ve funkci končí a že nevydržel tlak na něj. Zeman uvedl, že je otázka, kdy by byla k rezignaci vůbec vhodná chvíle. "Každopádně mohu říci, že svojí rezignace nelituji a celkem se těším na život po funkci nejvyššího státního zástupce," uvedl Zeman.

Po ukončení funkce nejvyššího státního zástupce zůstane řadovým státním zástupcem. Uvedl, že bude rád, když se bude moct zabývat analytikou a legislativou.

Babiš: Jmenování nového šéfa žalobců vláda projedná zřejmě 12. července



Návrhem ministryně Benešové na jmenování Igora Stříže nejvyšším státním zástupcem se bude vláda zabývat zřejmě 12. července. Premiér Andrej Babiš (ANO) to řekl novinářům před odletem na summit předsedů vlád zemí visegrádské čtyřky v Polsku.



"My jsme to na vládě neřešili, ministryně o to na minulé vládě nepožádala. Myslím si, že se k tomu vrátíme na příští vládě dvanáctého," uvedl Babiš bez dalších podrobností.



Babiš v neděli zmínil, že by šéfa žalobců mohla jmenovat až nová vláda po volbách, jak žádá část opozice. "Jedna možnost je, že pan Stříž bude pověřený a vybere to příští vláda, a druhá možnost je, že budeme akceptovat návrh paní Benešové," prohlásil.



Podle Lidových novin Babiš Střížovu nominaci odmítl a Benešové údajně řekl, že ji odvolá z funkce, pokud navrhne někoho ze Zemanova okolí. Premiér prosazoval, aby byl kandidát zvnějška soustavy státního zastupitelství, napsal deník.



Babiš čelí trestnímu stíhání v kauze Čapího hnízda. Nejvyšší státní zástupce v prosinci 2019 po přezkumu stíhání v případu obnovil, bylo podle něj zastaveno nezákonně a předčasně.