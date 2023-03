Česká republika poprvé po dvaceti letech vypsala otevřenou architektonickou soutěž na pavilon výstavy Expo 2025, která se uskuteční v japonské Ósace. Představujeme vám čtveřici oceněných návrhů. Hlasujte, který z pavilonů byste pro světovou expozici vybrali vy.

Průletové video Ósaka Expo | Video: Se svolením EXPO 2025

Architektonická soutěž na návrh českého pavilonu pro světovou výstavu EXPO 2025 zná své vítěze. První tři místa obsadila studia Apropos Architects, A69 – architekti a Mjölk. Speciální ocenění získali Plus One Architects. Kancelář generálního komisaře nyní zahájí s vybranými architektonickými studii jednání, ze kterého nejpozději do konce dubna vzejde multioborový tým zajišťující projekt českého pavilonu.

Čtyři nejlepší návrhy pavilonu pro výstavu Expo 2025 si prohlédněte ve fotogalerii. Na konci článku pak můžete hlasovat v anketě, který z pavilonů se vám líbí nejvíce.

Vítězné návrhy vybrala sedmičlenná odborná porota z celkem 38 zaslaných projektů, které uchazeči přihlásili do soutěže a které splnily všechna kritéria. Vítězové byli vyhlášeni 7. března 2023 na slavnostním večeru v Centru architektury a městského plánování – CAMP.

Oceněné projekty získaly za účast a umístění v soutěži finanční ocenění. Za první místo 500 tisíc korun, za druhé 400 tisíc a za třetí 200 tisíc. Na speciální odměnu pak byla vyčleněna částka 100 tisíc korun.

„Neskutečně mě potěšil nebývalý zájem o architektonickou soutěž a počet odevzdaných návrhů. Dokazuje to pozitivní vnímání světové výstavy EXPO a její prestiž,“ říká generální komisař české účasti na EXPO 2025 Ondřej Soška: „Jsme tak o krok blíž k úspěšné reprezentaci naší země na jedné z nejprestižnějších kulturně-byznysových platforem vůbec a já se velmi těším na další vývoj,“ dodal.

1. místo: Apropos Architects, vizualizace vítězného návrhuZdroj: Apropos Architects

„EXPO je celosvětově nejvýznamnější marketingovou akcí a skvělou příležitostí pro podporu a šíření dobrého jména Česka v zahraničí. Kvalitní prezentace začíná kvalitním pavilonem. Jsem proto moc rád, že se do otevřené architektonické soutěže na národní pavilon přihlásilo tolik skvělých uchazečů. Osobně se těším na to, až jeden z návrhů bude za dva roky v Ósace poskytovat důstojný domov české národní prezentaci,“ uvedl ministr zahraničních věcí Jan Lipavský při svém vystoupení během slavnostního večera.

Rozpočet půl miliardy

Rozpočet české účasti na EXPO 2025 počítá s částkou přibližně 500 milionů korun s tím, že vláda ČR schválila rozpočet ve výši 290,2 milionu korun na období 2023 až 2026. Další finanční krytí bude pocházet ze zdrojů soukromých firem, organizací a institucí, a to v plánovaném rozmezí 170 až 220 milionů korun.

Expo 2025 v Ósace počítá s desítkami milionů návštěvníků během půl roku svého trvání. „Věříme, že náš pavilon bude jedním z nejpovedenějších a počítáme s tím, že po ukončení Expo bude převezen do Česka a ozdobí některé české město.

Legendární architektka v čele poroty



Předsedkyní poroty byla Eva Jiřičná, významná česko-britská architektka a designérka, nositelka prestižního ocenění Architects‘ Journal: Jane Drew Prize za mimořádný přínos postavení žen v architektuře – a Royal Design for Industry Britské královské společnosti umění. Narodila se ve Zlíně. Vystudovala obor Architektura na ČVUT v Praze, poté AVU v ateliéru Jaroslava Fragnera. Žije v Londýně, často však cestuje do rodného Česka. Proslavila se díky interiérům londýnských a newyorských módních obchodů a butiků. „Vyhlášením vítěze teprve vše začíná,“ uvedla Jiřičná, podle které bylo v soutěži mnoho skvělých návrhů.