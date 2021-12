Mathias Vacek je vrcholový sportovec, juniorský mistr Evropy v silniční cyklistice. Jeho příběh ale zdaleka není ojedinělý, jen pro něj ještě o něco víc stresující než pro ostatní.

ON-LINE ke koronaviru čtěte ZDE

Celá jeho rodina onemocněla covidem, nejmladší syn si přivezl nákazu ze školy v Rakousku. Po pozitivním antigenu potvrdil infekci i PCR test. Na základě telefonátu z hygieny měli všichni nařízenou pětidenní karanténu, neočkovaní nesměli mezi lidi dvakrát tak dlouho.

Za dva dny ulehl s horečkou Mathias, měl těžký průběh nemoci. Praktická lékařka ho po pozitivním antigenu zanesla do databáze nakažených osob v pondělí 1. listopadu. Certifikát o prodělané nemoci ovšem nezískal, protože narozdíl od svých bratrů neprošel PCR testem, tudíž nebyl zanesen v databázi hygienické stanice. „Ačkoliv jsem měl všechny příznaky nemoci a pozitivní antigen od lékařky, potřebný dokument jsem neobdržel. Přitom jsem kvůli horečce a nařízené izolaci nemohl jít ven mezi lidi a udělat si PCR test. Vždyť za vědomé šíření nákazy je pokuta až tři miliony korun,“ líčí nešťastnou situaci mladý sportovec.

Bez certifikátu

Mathiasova matka Deníku popsala, že tři dny strávili telefonáty s hygienou i ministerstvem zdravotnictví. „Přehazovali si nás jako horký brambor. Mathias už nemohl ani spát, protože na 15. listopadu měl koupenou letenku do Španělska, ale potvrzení o nemoci, které mělo dorazit 12. listopadu, stále nepřicházelo,“ popisuje situaci.

Na kýžený certifikát čekali marně. „Nakonec jedna úřednice Hygienické stanice hl. města Prahy uznala obrovskou chybu ministerstva zdravotnictví a prý nejsme sami, kdo to řeší. Ale situaci ani ona nikam neposunula,“ říká Jaroslava Vacková.

Platnost certifikátů se zkrátí. Po devíti měsících bude nutné přeočkování

Hodinu před Mathiasovým odletem přišlo potvrzení od praktické lékařky, že covid prodělal, avšak nejde o dokument, který se v EU uznává. „Do Španělska nakonec Mathias odletěl, ale potýká se tam s velkými potížemi. Všichni chtějí QR kód,“ povzdechla si matka. Pro sportovce, kteří tráví většinu času na zahraničních soustředěních, je certifikát životě důležitý doklad, který jim umožní 180 dnů žít, trénovat a závodit takřka bez omezení.

Ministerský lapsus

Podle ministerstva zdravotnictví je nemocný ten, kdo má příznaky a antigenní test, nebo člověk bez příznaků s pozitivním PCR testem. „Není důvod, aby lidé, kteří patří do první skupiny a berou se jako covid pozitivní, nedostávali certifikát o prodělané nemoci. V terénu to neustále řešíme a opakovaně jsme na to upozorňovali,“ řekla Deníku jihočeská krajská hygienička Květoslava Kotrbová.

„Pokud potvrzení o prodělání onemocnění není možné získat z webu https://ocko.uzis.cz/, lze kontaktovat linku 1221, která dokáže tyto vzniklé potíže řešit během velmi krátké doby, funguje totiž jako technická podpora právě v takových případech,“ sdělila Martina Čovbanová z tiskového odboru Vojtěchova resortu.

Potíže se srdcem. Tenista Svrčina ukončil sezonu. Nebyl jsem zodpovědný, řekl

Když to Mathiasova matka udělala, nedověděla se nic. „Nikdo se tím nezabývá. Nikoho nezajímá, že lékařka poslala potvrzení o nemoci, že syn byl nahlášen na hygieně, která ho detailně zpovídala. Jedinou váhou pro ně má PCR test, který prošel laboratoří. Myslím, že je to obrovská chyba,“ míní.

Napravit to bude muset nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.