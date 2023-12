Příběh Lucie Ovsenákové pečující o manžela s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS), který přinesl Deník, rozčeřil vody. Kvůli plicnímu ventilátoru jí totiž s péčí o manžela nemůže vypomoci sociální služba a domácí zdravotní péče zoufale nestačí. Nedávno se téma dostalo i na půdu sněmovního výboru pro zdravotnictví.

Do domácnosti k Lucii Ovsenákové z Libiše u Neratovic, která pečuje o manžela s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS), může pouze na tři hodiny denně docházet zdravotní sestra. Martin Ovsenák přitom potřebuje dohled nepřetržitě.

Každou chvíli se mu totiž může do dýchacích cest dostat hlen. „Jeho odsátí patří do zdravotních úkonů. A ty sociální služba nesmí dělat,“ upozornila Ovsenáková Deník, který o jejím případu před časem zevrubně informoval.

Nedávno to v Poslanecké sněmovně sdělila i politikům při kulatém stolu věnovaném zdravotní odlehčovací péči a „nemocnicím“ v domácím prostředí. Uspořádal jej místopředseda výboru pro zdravotnictví Tom Philipp ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny. Podle té je nutné, aby v zákoně o zdravotních službách byla zakotvena zdravotní odlehčovací péče.

Tak, jako tomu je kupříkladu v Itálii, Velké Británii či Spojených státech amerických. „Navrhujeme, aby na ni měl nárok závažně nemocný pacient, o kterého je dlouhodobě pečováno v domácím prostředí a který nemůže čerpat takovou péči v sociálních službách,“ sdělila vedoucí Sekce dětské paliativní péče zmíněné společnosti Mahulena Exnerová.

Předseda Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek uvedl, že pacienti na domácí umělé plicní ventilaci (jichž bylo v roce 2022 v Česku asi 320) dostatečně nevyužívají služeb terénních sestřiček. „Vypadá to, že podstatná část z nich ošetřovatelskou péči nekonzumuje nebo ji nevykazují,“ řekl.

Data jsou podle Ovsenákové alarmující. „Plyne z nich, že většina lidí na ventilaci nemá zdravotní sestru vůbec nebo jen jednou za měsíc. Agentury domácí zdravotní péče musí splňovat přísná pravidla, je jich proto zoufale málo. Mnohé mají smlouvu jen s VZP (Všeobecná zdravotní pojišťovna). Pojišťovna hradí jen tři hodiny denně. Navíc terénní sestřičky jsou špatně platově ohodnocené, takže jdou raději pracovat do nemocnice,“ sdělila.

Možné změny

Vrchní ředitelka sekce rodinné politiky a sociálních služeb ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Zdislava Odstrčilová nastínila možné kroky resortu. Tam podle ní pracují na tom, aby zcela bezmocní lidé měli nárok na asistenci – v případě potřeby až čtyřiadvacet hodin denně po sedm dnů v týdnu. Řekla, že ministerští úředníci chtějí docílit i toho, aby pracovníci v sociálních službách po zaučení pečujícími mohli dělat určité zdravotní úkony. „Je to ale složitější a musíme to sladit v kvalifikacích,“ podotkla.

Taková snaha je podle Ovsenákové něco, na co ti nejvíce nemocní dlouhé roky zoufale čekají. „Pokud by sociální služba nebo osobní asistent mohli plně zastoupit pečujícího včetně jím prováděných zdravotních úkonů, bylo by to skvělé a velmi by to ulehčilo nejen pečujícím, ale i přetíženému zdravotnímu systému,“ řekla.

Doposud smí zdravotní úkony v Česku provádět jen zdravotnický personál a po zaškolení domácí pečující. „Dlouhodobě dochází k patové situaci, kdy legislativa stanoví, že jde striktně o zdravotní úkony, ale ministerstvo zdravotnictví už lidem tuto zdravotní péči nijak nezajistí. A už vůbec ne v potřebném objemu,“ shrnula.

Zdůraznila, že kdyby se nestarala ona, manžel by musel trvale zůstat v nemocnici. „Tam by zdravotní pojišťovna bez problémů hradila velmi drahou péči. Nepochopím, proč to samé nehradí i člověku doma," zauvažovala.

Podle mluvčího ministerstva zdravotnictví Ondřeje Jakoba jsou k tématu, kdo všechno by do budoucna mohl vykonávat zdravotní úkony, na leden naplánována jednání s MPSV, odbornými společnostmi a dalšími aktéry. „Jde o velmi závažné téma, proto nebudeme podávat žádné konkrétní informace, dokud nebudeme definitivně dohodnuti,“ vzkázal Deníku.