Pořady jako Peče celá země, MasterChef či Prostřeno jsou diváckými hity a záliba v nich nekončí jen u obrazovek. To, že si z nich diváci odnášejí do svých kuchyní inspiraci, dokládají data. Podle společnosti AXOCOM recepty z televizních pořadů vyzkouší jednou za čas asi 67 procent dotázaných. Každý pátý respondent pak podle nich vaří pravidelně.

A zřejmě jim to jde. „Čechům při vaření sebevědomí rozhodně nechybí. Více než polovina lidí, tedy konkrétně 56 % dotázaných, je přesvědčených, že by mohlo vystupovat v některém z televizních pořadů o vaření, pokud by dostali šanci,“ přiblížila výsledky průzkumu ředitelka společnosti AXOCOM Erika Luzsicza.

Z výsledků také vyplynulo, že jen necelá čtvrtina lidí začíná s novými recepty podle klasických kuchařek, zbytek dává přednost postupům z televize.

Češi se učí vařit v gastronomických kurzech

Jen domácí experimentování ale amatérským kuchařům, cukrářkám a milovníkům grilu přestává stačit. V posledních letech nabraly na obrovské popularitě gastronomické kurzy, při nichž lidé svoje schopnosti zdokonalují v menších skupinách pod vedením lektora. „Zájem o kurzy pro děti i dospělé je velký,“ potvrdila mluvčí Národního zemědělského muzea Tereza Plavecká. V jeho gastronomickém studiu v Praze se mohou lidé naučit vařit pivo, péct cukroví, upravovat zvěřinu na mnoho způsobů nebo proniknout do tajů asijské kuchyně.

Zahraniční kuchyně je vůbec velkým trendem. Potvrzuje to i generální manažer Chefparade, největší školy vaření v Česku, Petr Chalupa. „K nejoblíbenějším kurzům patří klasicky exotika – Thajsko, Vietnam, Indie, sushi. A samozřejmě steaky a vše kolem masa,“ přiblížil.

Kurzy ve studiích Chefparade ročně navštíví přibližně pět tisíc jednotlivců, dalších pět tisíc tvoří skupinky z firemních akcí. „Tendenci máme stále vzrůstající,“ doplnil Chalupa.

Poměr pohlaví je podle Chalupy na kurzech vyrovnaný, jen na těch cukrářských převažují ženy. I on potvrzuje stále větší zastoupení dětí.

Kuchtíci si rozšiřují obzory

Pořady o vaření a návštěvy kurzů ale nevedou jen k plným břichům. Mnoho lidí v nich našlo pravidelný zdroj zábavy nebo způsob trávení času s partnerem. A slouží i ke zlepšování dalších mezilidských vztahů nebo kariérních cílů. „Lidé vidí v dobrém vaření a pohostinství motivaci. Šedesát procent dotázaných si rádo zve návštěvy k sobě domů. Celá čtvrtina pak sní o vlastním byznyse s vařením,“ doplnila data z průzkumu společnosti AXOCOM Erika Luzsicza.

V neposlední řadě si kuchtíci rozšiřují obzory, v odpovědích průzkumu zaznělo, že až čtyřicet procent lidí si kvůli receptům vyhledává přísady a potraviny, které dosud ani neznali.