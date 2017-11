Pedagog Marek Herman: Odkládat prťousky do tří let je mezinárodní zločin

/ROZHOVOR/ Marek Herman působí na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a na umisťování dětí mladších dvou let do předškolních zařízení má jednoznačně negativní názor.

V západní Evropě je zcela běžné dávat děti starší tří nebo šesti měsíců do jeslí. Proč vy jste kategoricky proti?

Dávat dítě od tří měsíců do jeslí je mezinárodní zločin, není to prostě normální. Na konferenci jsme slyšeli, že v Belgii nebo Španělsku je to naprosto běžná věc…

…o níž se dokonce nevede ani nějaká celospolečenská debata.

Ale vést by se měla, u nás určitě. Neměli bychom tento trend následovat jen proto, že Evropská unie vytváří nějaké normy a poskytuje dotace. Dítě do dvou a půl let vnímá sebe a mámu jako jednu bytost a nezná pojem návratu. Do tří let se formuje až 90 procent osobnosti a nejdůležitější pro dítě je mít vedle sebe mámu, která ho má ráda.

Znamená to, že být matkou vyžaduje rezignaci na profesionální kariéru a společenskou aktivitu?

Maminky rozhodně nemají být zavřené doma s dětmi jako ve vězení. Cílem naší společnosti by nemělo být odkládání tříměsíčních kojenců do jeslí, ale podporovat sdílené a zkrácené úvazky, práci z domova, rozvíjet komunitní a mateřská centra.

Co říkáte možnosti dávat dítě třeba dvakrát týdně na dvě hodiny do podobného zařízení, aby si matka mohla zařídit všechny pochůzky?

To je úplně v pořádku, pokud se ctí princip Poprvé s mámou. Když si dítě na nějaké prostředí navykne, není problém, aby maminka nechala prťouska tři hodiny v týdnu někým pohlídat. Něco jiného je dát dítě do nějakého zařízení a vyzvednout ho v pět odpoledne, protože matka má nějaké papíry v kanceláři. Jesle nejsou zařízení pro děti, ale pro rodiče.

Ve třech letech už je dítě na odloučení od matky připravené?

Všechny odborné studie se shodují, že ve třech letech se období růstu láme, dítě dokončuje první fázi svého vývoje a může jít do širšího kolektivu. Dítě do tří let potřebuje vyrůstat ve světě, kterému rozumí, musí mít vedle sebe spokojenou něžnou mámu a vedle ní spolehlivého tátu. Tam nic jiného nevymyslíte, to je vzorec, který funguje sedm milionů let. Já bych ho za třináct let, kdy nám Evropská unie nabízí nějaké peníze, rozhodně neměnil.