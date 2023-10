Babiš je člověk minulosti, nesmí se vrátit, říká šéfka TOP 09 Pekarová Adamová

Je přesvědčena, že o značku Spolu, tedy spojenectví ODS, KDU-ČSL a TOP 09 by měli politici pečovat a osvědčovat její sílu v každém typu voleb, včetně evropských. „Dává to velký smysl, pokud nechceme návrat Andreje Babiše do Strakovy akademie. Uděláme všechno proto, aby se tento chaotický a na minulost zaměřený člověk do vlády nedostal,“ říká v rozhovoru pro Deník předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová | Foto: Deník/Michal Bílek