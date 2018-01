Pelikán nechce zmírnit zákon o střetu zájmů. Kvůli starostům a radním

Ministerstvo spravedlnosti podle jeho šéfa Roberta Pelikána (ANO) neplánuje zmírnění zákona o střetu zájmů kvůli starostům či radním. Nechystá ani zavedení adresného přístupu žadatelů do registru oznámení o majetku komunálních politiků, což platí zatím třeba pro státní úředníky. Pelikán to dnes uvedl ve Sněmovně na dotazy poslanců STAN.

Robert PelikánFoto: Deník/Martin Divíšek

"Kdo se jednou k těm informacím dostane, tak je může volně postoupit dalším osobám," uvedl Pelikán s tím, že k větší ochraně soukromí komunálních politiků by takovéto opatření nepomohlo. Případné změny v zákoně by ministr podle svých slov navrhl až po vyhodnocení dopadů současných pravidel, na relevantní analýzy je ale ještě brzo.

Zmírnění zákona požadují jak někteří poslanci, tak Asociace krajů v čele s poslankyní a hejtmankou Janou Vildumetzovou (ANO) nebo Svaz měst a obcí. Obávají se toho, že kvůli přísným pravidlům nebude dost kvalitních zájemců o práci v místních a regionálních zastupitelstvech a že se proto na podzim hlavně v malých obcích nepodaří sestavit kandidátní listiny.

Poslanci STAN navrhli, aby se lidé do registru majetkových přiznání mohli dostat na základě individuální žádosti podle stejného režimu, jaký platí pro vedoucí úředníky nebo ředitele státních, krajských či obecních firem. Žadatelé by v případě přijetí novely dostali od ministerstva uživatelské jméno a přístupové heslo, které by byly platné půl roku.

Vláda minulý týden odmítla novelu, kterou chce část poslanců v čele se zástupci KDU-ČSL zbavit povinnosti zveřejňovat majetková přiznání v centrálním registru alespoň ty komunální politiky, kteří za práci pro obec nepobírají mzdu. Týkalo by se to starostů, místostarostů a radních, kteří nejsou pro výkon funkce takzvaně dlouhodobě uvolněni. O obou novelách rozhodne Sněmovna.