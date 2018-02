Pelikán podá kárnou žalobu na soudkyni Mašínovou. Kvůli napojení na Peltu

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán podá kárnou žalobu na pražskou soudkyni Sylvu Mašínovou, která loni rozhodla ve prospěch místopředsedy Fotbalové asociace ČR Romana Berbra v jeho sporu s bývalým rozhodčím Tomášem Kovaříkem. Podle policie se ale dobře znala s tehdejším šéfem asociace Miroslavem Peltou.

Berbr požadoval po Kovaříkovi omluvu za to, že bývalý rozhodčí v médiích uvedl, že Berbr prostřednictvím své manželky Dagmary Damkové neoprávněně zasahoval do chodu komise rozhodčích. Soudkyně dala Berbrovi za pravdu a vyhověla jeho žalobě, aniž by provedla důkazy navrhované Kovaříkem. Obvodní Městský soud Mašínovou kritizoval a její rozhodnutí zrušil. Případ pak rovnou přidělil jinému soudci.

Podání kárné žaloby

„Při projednávání dané věci vyšly najevo okolnosti, které by mohly zakládat pochybnost o nepodjatosti soudkyně Mgr. Sylvy Mašínové. V takové situaci má soudce dle příslušné procesní normy předložit věc předsedovi soudu k posouzení, zda je soudce vyloučen z projednávání dané věci, či nikoliv. Soudkyně Mgr. Sylva Mašínová toto neudělala a věc rozhodla," uvedl již dříve mluvčí Městského soudu pro Prahu 9 Lukáš Bernát.

Původně chtěla kárnou žalobu na Mašínovou podat předsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 9 Michaela Wenzlová. Té ale dnes ministr Pelikán oznámil, že chce podat žalobu sám a předsedkyně se rozhodla, že kárný návrh nepodá. „Usoudila, že není ekonomické podávat paralelní návrh," uvedla mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci.

V rámci kárné žaloby může být navrženo uložení důtky, snížení platu, ale i odvolání z funkce předsedkyně senátu či odvolání z funkce soudce. Někdejší fotbalový boss Pelta, kterého Mašínová zná, čelí od loňského roku trestnímu stíhání a to v souvislosti s údajným zmanipulováním rozdílení sportovních dotací.