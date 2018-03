Pelikán rozhodne o vydání Nikulina i podle váhy trestných činů

Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán (ANO) rozhodne o tom, zda vydá údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států, nebo do Ruska hlavně podle závažnosti trestných činů. Přihlédne například i k tomu, která ze zemí o extradici aktivně žádala a která tak učinila později. Řekl to dnes při sněmovních interpelacích na dotaz Miroslavy Němcové z ODS. USA Nikulina viní z rozsáhlého hackerského útoku, Rusko z internetové krádeže v řádu desítek tisíc korun.

Rusa zadržela česká policie předloni v říjnu v Praze na základě amerického zatykače, který ho spojuje s celkem devíti skutky z let 2012 až 2013 spočívajícími v útocích na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. USA požádaly o Nikulinovo vydání nótou předloženou českému ministerstvu zahraničí 16. listopadu 2016. Ministr musí počkat Ministerstvo spravedlnosti však následně obdrželo extradiční žádost Ruska vydanou také 16. listopadu a podloženou zatykačem kvůli internetové krádeži z roku 2009 v řádu desítek tisíc korun. Zatykač vydal moskevský soud teprve 10. listopadu 2016.

"Rozhodovat budu, jakmile budu moci rozhodovat, protože tam jsou různé procesy, na které já musím čekat. A při tom rozhodování zvážím zejména závažnost těch daných trestných činů a to, zda ty země aktivně žádaly o něj, nebo zda si vzpomněly až později, a tak dále," řekl Pelikán. Honem rychle ho chtějí dostat do Ruska

Němcová uvedla, že Spojené státy by mohly mít dokonce podezření, že Nikulin by mohl znát pozadí řady operací ruské kybernetické války proti západu. Rusové si podle ní "velmi rychle vzpomněli", že spáchal nějaký "bagatelní trestný čin v Rusku". "Honem rychle ho chtějí dostat do Ruska, protože podle mého názoru se oprávněně bojí, že ho dostanou Američané a budou se ho ptát na něco, co pro Rusko nebude dobré," soudí poslankyně ODS. Zemanovy žádosti ministr nepokládá za nátlak

Pelikán ve Sněmovně potvrdil, že prezident Miloš Zeman ho žádal o to, aby byl Nikulin vydán do Ruska. "Žádal mě opakovaně a, řekněme, důrazně. Já jsem si to vyslechl a seznámil jsem prezidenta se svým stanoviskem, které tu nebudu rozvádět," uvedl Pelikán. Zemanovy žádosti ale nepokládá, jak uvedl, za nátlak. Na pozdější dotaz Věry Kovářové (STAN) ministr spravedlnosti potvrdil také to, že s ním o Nikulinovi mluvil i prezidentův kancléř Vratislav Mynář. Pelikán uvedl, že nedovede posoudit, zda tak činil z přímého pověření prezidenta, nebo ne.

České soudy už potvrdily přípustnost Nikulinova vydání do obou zemí. Rus se vydání do Spojených států brání tvrzením, že v zámoří nebude spravedlivě souzen.



Autor: ČTK